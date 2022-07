“GF Vip”, la regia “avverte” Barù: nonostante il rimprovero lo ha fatto lo stesso – VIDEO

Al GF Vip Barù è stato protagonista di un retroscena clamoroso. Malgrado l’avvertimento, il concorrente lo ha fatto lo stesso, inaspettata decisione.

Tra i protagonisti della sesta edizione del “GF Vip”, Barù non è passato inosservato nella casa più spiata d’Italia, lasciando un segno indelebile con la sua partecipazione.

40 anni, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è il nipote di Costantino della Gherardesca, famoso discendente di delle famiglie più illustri a livello italiano.

Trasferitosi in America, in età giovanile si è dedicato molto allo sport, in particolare alla lotta libera e al football. Di seguito si è laureato in storia, specializzandosi in enologia. Ritornato in Italia è diventato conosciuto sugli schermi per la sua partecipazione al fianco dello zio a “Pechino Express”. Nel 2017 ha vestito i panni di giudice nel format “Cuochi e Fiamme”, per poi approdare nel dicembre 201 al “Grande Fratello Vip 6”, edizione in cui si è classificato terzo, conquistando fin da subito il pubblico.

Durante la sua permanenza nel reality show, tanti i momenti indimenticabili, tra cui uno in particolare con cui ha lasciato il segno.

GF Vip, la regia “avverte” Barù: ma lo fa lo stesso

“Non possono neanche farlo fuori veramente”, queste le parole di Barù a seguito di un richiamo da parte della regia del GF Vip 6.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Beatrice Borromeo, impeccabile al ballo della Rosa: un dettaglio però cambia le carte in tavola

Durante la sua permanenza nella casa, il 40enne si è lasciato andare digerendo molto forte e pertanto è stato richiamato dallo staff. Questa cosa non è stata condivisa, tanto che ha lamentato il fatto di non poterlo fare, rispondendo subito. Il concorrente si è giustificato con il fatto che era in giardino, non all’intero della casa.

Il momento è stato ripreso con un video che ancora oggi sta facendo il giro del web, decretando così un momento storico nella casa più spiata d’Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Lorella Cuccarini intramontabile, al battesimo del nipotino si presenta cosi: spettacolo pazzesco – FOTO

La sua spontaneità è stata una carta vincente per il suo successo nella casa, tanto che la sua figura è diventata sempre più seguita portandolo al terzo posto, malgrado sia entrato negli ultimi due mesi e mezzo di format.