Nunzia De Girolamo ha mandato in estasi i fan sfoggiando un costume esplosivo. La visione è irresistibile, i fan sono nel delirio.

Temperatura del web in rialzo a seguito del panorama donato da Nunzia De Girolamo sui social. L’ex politica e conduttrice, si è mostrata con indosso un costume esplosivo, facendo girare la testa dei fan.

Nata 46 anni fa a Benevento, il suo nome è dapprima diventato conosciuto nel settore della politica – è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali durante il governo Letta – per poi approdare sugli schermi come opinionista e di seguito come conduttrice.

Oltre a tutto questo, ha raggiunto una grande popolarità sul web, in particolare su Instagram dove è molto seguita: il suo feed è un sogno a occhi aperti, composto da scatti dalla sua vita personale e professionale. Tra set e momenti spensierati, a catturare l’attenzione uno degli ultimo scatti apparsi nelle sue stories.

Nunzia De Girolamo in costume fa sognare: curve esplosive

