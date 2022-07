“Non respiro”. Vic De Angelis si mostra così: la FOTO ai limiti della censura

Vic De Angelis, ogni giorno che passa è sempre più bella: la bassista dei Maneskin ha spiazzato tutti con l’ultima foto che è comparsa sui suoi profili social

Victoria De Angelis è una delle donne più amate del momento. Era solo una adolescente quando, in compagnia dei suoi amici, suonava a Via Del Corso nella splendida Capitale. Sognavano l’America, eppure non avrebbero mai pensato che sarebbero riusciti davvero ad arrivarci. I Maneskin, infatti, sono diventati un vero e proprio fenomeno mondiale

Victoria ha raggiunto il successo insieme ai suoi amici quando hanno partecipato ad X Factor un po’ di anni fa, ma la parte più importante è arrivata circa un anno e mezzo fa. La band partecipò al Festival di Sanremo e, dopo la vittoria, riuscirono a conquistare anche l’Eurovision Song Festival. Da qui hanno avuto l’occasione di farsi conoscere in tutto il mondo.

Vic De Angelis: la bassista dei Maneskin è sempre più bella

I Maneskin sono riusciti a raggiungere un vero e proprio successo a livello mondiale: oggi sono una band conosciuta davvero dappertutto.

Victoria è l’unica donna del gruppo, ma è anche uno dei membri più amati. Nel corso di questi due ultimi anni, ha dimostrato di essere una donna forte e indipendente, ma anche di una bellezza mozzafiato.

Ha cercato di abbattere ogni tipo di stereotipo, ogni tipo di barriera, con i suoi look “esagerati” ha dimostrato che tutti dovrebbero viversi il proprio corpo come vogliono, senza farsi bacchettare dalla società.

Una delle ultime foto comparse sui social, la ritrae infatti con una maglia a rete e trasparente. “Ai limiti della censura” scrive qualcuno e a lei, ovviamente, va più che bene così.