“Tanto guardavate in alto” Alessia Marcuzzi di fuoco esce “le due bellezze” – FOTO

Di fuoco è lo spettacolo inatteso appena condiviso in rete da Alessia Marcuzzi: le FOTO mostrano, a pieno titolo, le sue “due bellezze”.

Dopo il suo ultimo e vibrante assolo, condiviso attraverso le sue storie IG nella giornata di ieri, Alessia Marcuzzi continua a mostrarsi energica, quanto divinamente “fuori tempo” e “fuori luogo“. La conduttrice e showgirl ha scelto di cavalcare una nuova onda sfoggiando stamani, in primo piano, le sue “due bellezze”. La reazione dei fan si rivela una fiammante standing ovation.

La conduttrice romana, dopo aver lasciato per un periodo indeterminato i palinsesti televisivi della rete Mediaset, ha finalmente deciso di tornare alla ribalta per la gioia dei suoi telespettatori. L’amata showgirl, classe 1972, sarà infatti la nuova protagonista della prossima edizione di “Boomerissima“.

La trasmissione, che vedrà il grande ritorno della Marcuzzi dopo un periodo di meritato riposo, andrà in onda su Rai 2. Il format si dedicherà a una divertente e nostalgica indagine sulle tendenze del passato in correlazione con le abitudini attuali. Non resta che attendere il suo inizio e scoprire chi avrà la meglio. Nel frattempo un’ulteriore e disarmante novità resta in agguato sul suo Instagram.

L’ultimo post della nata sotto il segno dello Scorpione è apparso in rete soltanto alcuni minuti fa sul suo profilo. Due immagini mostrano, come tengono a sottolineare i suoi stessi follower, ben “due bellezze mozzafiato!”

Nel primo scatto la showgirl appare rilassata, in posa verso l’obiettivo, e in un’espressione neutra che mette incantevolmente in risalto la sua bellezza tutta al naturale. Un velo di uniforme abbronzatura e occhiali da sole ormai “gettonatissimi“.

Al suo fianco, nella seconda istantanea, appare invece Brownie, il suo dolce barboncino dal pelo color albicocca e con cui la showgirl mostra di fare gioiosamente coppia fissa ormai da tempo.

A suscitare l’attenzione dei fan sarà inoltre il contenuto della didascalia al post. La Marcuzzi, dopo aver salutato gli utenti tenendo in braccio il suo riccio amico a quattro zampe, e entrambi intenti ad osservare il cielo, ammetterà: “stavamo guardando gli uccelli“, ma raccomandandosi umoristicamente di “non fate battute“.

“Non faccio battute“, risponderà un’amica facendole da eco e suscitando un’altra risata della conduttrice. E ancora: “tanto guardavate in alto” ma soprattutto: “siete bellissimi“.