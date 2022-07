“Un Posto al Sole”, sboccia un nuovo amore nella soap! Di chi si tratta

Un Posto al Sole: Marina Giordano sta vivendo un momento molto critico della sua vita. Tra lei e Roberto potrebbe essere finita davvero per sempre…

Marina Giordano e Roberto Ferri hanno messo nuovamente un punto alla loro storia d’amore. I due, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, hanno capito di doverci mettere una pietra sopra nel momento in cui Lara Martinelli ha scoperto di aspettare un bambino dall’imprenditore napoletano. Marina ha preso questa notizia come un segno del destino.

Marina, ferita da questa ennesima rottura con Roberto, ha deciso di partire per Procida per qualche settimana. Sentiva l’esigenza di allontanarsi, di staccare un po’ la spina e di non pensare al modo in cui l’imprenditore ha spezzato il suo cuore ancora una volta, dopo tutto questo tempo. Qualcosa, però, sta per cambiare nella vita di Marina.

Un Posto al Sole: periodo critico per Marina Giordano

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Bruno Barbieri teme di finire in ospedale: questa volta ha rischiato davvero grosso

Nell’ultima puntata andata in onda, infatti, Marina stava passeggiando per la splendida Procida quando ha deciso di sedersi al tavolo di un ristorante. Questo tavolo all’inizio era occupato da un altro uomo, un turista americano, che ha lasciato volentieri il suo posto alla donna dicendo di voler andare a fare una passeggiata e mangiare più tardi.

Nelle prossime puntate, Marina si imbatterà di nuovo in questo turista. I due cominceranno a parlare e lei rimarrà molto affascinata dalla sua educazione e dalla sua gentilezza, infatti quando lui le proporrà di andare a fare una gira in barca, lei accetterà. Vivrà un vero e proprio sogno e inizierà a valutare seriamente l’idea di dare una possibilità a questo turista così tanto gentile che ha cominciato il suo corteggiamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi: alle strette, ma a metterle KO è un’altra reale. Palazzo trema

Proprio quando avrà messo da parte il pensiero di Roberto, Marina nel fare una passeggiata, si sentirà osservata e voltandosi si troverà proprio lui davanti. Infatti Ferri la raggiungerà a Procida per provare ancora una volta a conquistare il suo cuore.