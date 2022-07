Bruno Barbieri teme di finire in ospedale: questa volta ha rischiato davvero grosso

Bruno Barbieri ha vissuto attimi di terrore a seguito di un evento inaspettato: il noto chef ha rischiato grosso, retroscena da brivido.

Ansia, preoccupazione e dispiacere. Bruno Barbieri ha vissuto momenti di panico a seguito di uno spiacevole accadimento perdendo il sorriso, onnipresente sul suo volto. Il noto chef, classe 1962, è conosciuto per la sua verve travolgente nonché i suoi locali e la sua partecipazione a format di successo del calibro di “Master Chef”.

Chef e conduttore, è seguitissimo anche sui social: tra la sua simpatica e i suo talento ai fornelli, è uno tra i cuochi più amati e conosciuti a livello italiano.

Quest’estate sta tenendo incollati gli spettatori agli schermi con l’amato format de “4 Hotel”: lo scorso giovedì ha condotto una puntata tenutasi per le strade romane. Costruita una carriera di grande successo, tuttavia un grande spavento è rimasto impresso nella sua mente facendogli vivere attimi di terrore, propria durante un format.

Bruno Barbieri, grande spavento: rischia grosso

Limone, acqua, burro, mezzena. Questi gli ingredienti che uniti hanno fatto vivere un incubo a Barbieri.

Durante l’edizione di “Masterchef 2”, il giudice ha assaggiato questa salsa creata da una concorrente, vivendo un momento di terrore.

“Ma l’hai assaggiata? È una roba che non si può inghiottire”, le parole dello chef dopo aver assaggiato la creazione della partecipante, avvilita per il risultato del suo piatto.

La salsa ha comportato la medesima reazione negli altri chef rimasti esterrefatti del suo sapore disgustoso, dimostrandosi molto preoccupati di stare male e finire addirittura all’ospedale.

Attimi da incubo, che Barbieri non dimenticherà mai, documentati da un video che ha fatto il giro del web. Un momento spaventoso per fortuna passato: tornato alla normalità, Bruno si gode le bontà cucinate da lui stesso nei suo locali, ben quattro in totale, e nei suoi hotel.