Il nuovo costume da bagno “GOLDEN POP”, collezione esclusiva della giovane imprenditrice, si tinge d’oro a tutti gli effetti: il costo è abbagliante.

L’influencer italo-persiana continua a sorprendere nel suo fresco cammino nel mondo imprenditoriale. Solo lo scorso maggio ha messo la personalissima e indipendente firma lanciando la sua linea d’abbigliamento “Goldsand“.

I modelli sartoriali della collezione di Giulia Salemi sono caratterizzati da un design eccentrico, curato ed elegante; ricreano un vero e proprio look da star. La linea della nota influencer richiama la sua terra d’origine iranica, a partire dal nome del marchio commerciale; i dorati vasti deserti dell’Iran.

La collezione di Giulia fonde i colori caldi, la ricercatezza ornamentale e l’ambiente lussureggiante della Grande Persia. I nuovi modelli di bikini, come molti capi della creativa linea d’abbigliamento, esaltano la silhouette femminile.

I nuovi bikini della “Goldsand” seppur facciano rimanere abbagliati poiché delineano con uno stile provocante le forme, attenzione al costo, anche quello è da capogiro.

Stampe animalier e prezzi graffianti: i bikini di Giulia Salemi sanno come farsi notare

La linea dell’influencer iraniana ha come identificazione e pensiero centrale che muove la stessa creazione, l’affermazione “sii la versione migliore di te stesso“. Un consiglio che la stessa Giulia vuole dedicare e far provare con i suoi capi a chi li guarda e decide di acquistarli.

Il punto è questo: quanto costa provare ad essere con audacia se stessi, o più direttamente, cercare di esserlo con un costume da bagno creato da Giulia Salemi? Il giudizio spetta al lettore e soprattutto a chi decide di comprarlo.

Il costo del bikini della linea della giovane imprenditrice italo-iraniana è di 64 euro. Per completare il look da spiaggia, indossando un copricostume, basta aggiungere altri 79 euro. Fortuna per il portafogli nella collezione non ci sono – ancora – delle ciabatte da mare.

Giulia Salemi ha apertamente dichiarato tra i social e nelle interviste rilasciate all’uscita della sua linea d’abbigliamento, i dettagli chiave per i modelli. Oro, luccichio e femminilità. Il costo della collezione lo lascia visibilmente intuire dal cartellino sul capo d’abbigliamento.

La produzione Made in Italy targata Goldsand osa nei modelli, design unico e selvaggio come le sue stampe, e nel listino dei prezzi. Cifre stellari per l’emergente imprenditrice italo-persiana.