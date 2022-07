Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi incredibile. Il vestitino cortissimo fa impazzire, fan nel delirio.

Temperature del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto condiviso su Instagram da Elisabetta Gregoraci. Anche questa volta la showgirl di Soverato ha fatto sognare con il suo fascino intramontabile che anno dopo anno ha conquistato milioni di fan.

42 anni, il suo volto è diventato conosciuto sugli schermi a seguito della partecipazione a format di successo nella veste di showgirl e poi di conduttrice: in parallelo alla carriera televisiva ha conquistato un grande seguito sui social, soprattutto su Instagram dove conta 1,9 milioni di follower.

Sul suo feed da sogno racconta la sua vita scandita tra set, shooting e momenti spensierati trascorsi al fianco del figlio Nathan Falco, nato dalla sua love stories con Briatore, giunto al capolinea dopo anni.

Ogni contenuto fa sempre il pieno di like e complimenti come è accaduto con l’ultimo scatto condiviso: si tratta di una foto mozzafiato in cui è ritratta irresistibile, i fan sono nel delirio.

Elisabetta Gregoraci, mise da infarto: fan nel delirio

Per vedere l’ultimo scatto della Gregoraci, vai su Successivo