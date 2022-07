Assunzioni in tutta Italia: stipendi da capogiro, ecco le 6 mila figure richieste

Grandi novità in arrivo per gli italiani, sono 6 mila le figure che dovranno essere occupate. Ecco di cosa si tratta.

L’Italia sta vivendo un momento decisamente particolare, l’ultimo dato Istat sulla disoccupazione è da brividi. Nel report è stato evidenziato come dal 2005 ad oggi i poveri hanno raggiunto quota 5,6 milioni, a pagare le spese soprattutto i giovani che sono costretti ad accettare lavoretti sottopagati. Sono troppi ad avere un reddito annuo che non supera i 12mila euro e questo, per ovvie ragioni è vergognoso.

Per fortuna c’è un piccolo spiraglio di luce, un’offerta di lavoro che potrebbe mitigare la carenza di lavoro in Italia, l’azienda che assume personale è tedesca ma da anni opera in tutto il Mondo con un successo stratosferico.

Lidl assume, entro il 2024 saranno 6mila le nuove assunzioni e 150 i nuovi negozi

L’azienda ha annunciato il nuovo piano di sviluppo, entro il 2024 saranno 6mila le nuove assunzioni e 150 i nuovi negozi che verranno inaugurati in Italia. La Lidl investirà in Italia 1,5 miliardi di euro, tutti serviranno a portare aventi il lungimirante progetto nato in Germania nel 1932. Le ambizioni sono tante soprattutto perchè porteranno lavoro a moltissimi giovani.

Attualmente Lild possiede 13mila negozi sparsi in tutto il mondo nei quali lavorano 8mila dipendenti, in Italia è a quota 700 e l’obiettivo è arrivare (entro il 2030) a 1.000 punti vendita. L’azienda per queste ragioni ha bisogno di personale.

Le figure più richieste sono: addetti alla vendita, ai reparti e alle casse, magazzinieri, operatori ed altre figure impegnate nella logistica anche amministrativa e commerciale. Gli stipendi sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, quindi non vi sarà l’ombra di sfruttamento o extra non retribuiti.

Candidarsi è facilissimo, basta andare sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione Lavora con noi ed inviare il cv, un team che fa parte delle risorse umane provvederà a smistare le richieste e proseguire con i successivi colloqui ed inserimento in azienda. Le domanda sono già numerose, in bocca al lupo.