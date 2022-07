Addio all’acqua frizzante, stop alla produzione ed è corsa alle scorte: il motivo è incredibile

Sembrerà strano ma l’acqua frizzante inizia a scarseggiare, nei supermercati gli scaffali sono vuoti ed il perché ha dell’incredibile.

Come sappiamo l’acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo in natura, questo liquido incolore ed inodore ci ha accompagnati fin dalla notte dei tempi aiutando moltissime civiltà a svilupparsi lungo le rive dei fiumi, per quale motivo? L’acqua è vita! Grazie all’acqua la cui composizione molecolare in chimica è H₂O, gli uomini primitivi hanno coltivato i campi, abbeverato il bestiame, navigato, scoperto, costruito ed oggi con la stessa acqua che scorre da secoli si produce anche energia pulita.

L’acqua quindi è un bene prezioso indispensabile per le nostre attività quotidiane e per il nostro fabbisogno di idratazione. Ogni individuo dovrebbe bere almeno 2 litri di acqua al giorno per reintegrare liquidi necessari per il funzionamento dell’ organismo. Quello che sta succedendo in queste ore sull’acqua ha dell’incredibile, scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’acqua frizzante inizia a scarseggiare, ecco per quale motivo

C’è a chi piace e a chi non piace, l’acqua frizzante da sempre fa parte della vita degli italiani, in queste ore la situazione è preoccupante perchè inizia a scarseggiare. Prima di dirti il motivo, sai se l’acqua frizzante esiste in natura? In realtà no, e l’unica acqua minerale effervescente naturale certificata è la Ferrarelle, tutte le altre sono di produzione industriale.

Detto questo, proprio perchè l’acqua frizzante è prodotta artificialmente è stato decretato lo stop per la realizzazione, il motivo? Manca l’anidride carbonica (CO2). Per meglio specificare l’emergenza è introvabile! La difficoltà a trovare la CO2 si è presentata alla fine del 2021, oggi i produttori di acqua con bollicine stanno aspettando qualche camion dall’estero che servirà solo a sopperire il fabbisogno per qualche giorno.

Ovviamente il problema non riguarda solo l’acqua ma anche le bibite gassate prodotte sempre con l’anidride carbonica, in queste ore è corsa alle scorte.

Sono centinaia gli scaffali vuoti dei supermercati, l’Italia è il primo paese in Europa a consumare acqua in bottiglia ragion per cui l’emergenza preoccupa e non poco.