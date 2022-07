Letizia di Spagna scopre le parti più intime, la FOTO che ha stregato tutti

Letizia di Spagna per il suo ultimo evento pubblico ha lasciato tutti di stucco. Un abito così non lo aveva mai indossato. Magnifica

Letizia di Spagna è tra le reali più belle e chic del Vecchio Continente. La moglie di re Felipe è una vera maestra in fatto di stile ed ogni sua scelta in fatto di look è sempre molto apprezzata. L’ultima però ha aggiunto qualche dettaglio diverso dal solito.

La regina ha deciso di osare e scoprire le parti più intime. Era una cosa che non aveva mai fatto prima d’ora ed il risultato è stato un vero capolavoro. Vi mostriamo tutto.

Letizia di Spagna lo ha fatto davvero: ecco cosa ha “scoperto”

Ha stregato tutti Letizia di Spagna senza sé e senza ma. La scelta stilistica fatta dalla regina non è passata per nulla inosservata tanto che il suo look oltre che ammirato è stato commentato proprio da tutti, addetti ai lavori, sudditi e ammiratori di mezza Europa.

Ci riferiamo all’abito che ha indossato per l’ultima cerimonia pubblica alla quale ha partecipato prima di risultare positiva al Covid. Si tratta dei Premi Principessa Girona, manifestazione alla quale ha presenziatto con tutta la sua famiglia. Il principe Felipe è stato attorniato dalle sue donne e gli occhi non si sono mossi nemmeno per un attimo da loro.

Seppur le figlie di Letizia e Felipe si son fatte molto apprezzare, senza dubbio la regina con la scelta del suo abito blu navy ha fatto impazzire tutti. Questa volta, infatti, la royal ha dato una svolta al suo look, uno spettacolo di bellezza e sensualità ad occhi aperti.

Letizia ha scelto un abito firmato Boüret, un brand spagnolo che si dedica al vintage e ai tagli ricercati lavorando a mano ai dettagli. Linee non eccessive ma con taglio che nessuno si aspettava. Con uno scollo ampio e a barca, la regina ha lasciato scoperta la spalla ed un pezzo di schiena ed in un attimo ha stregato tutti.

Ad arricchire il vedo non vedo un dettaglio preziosissimo: un filo di cristallo che le ha donato luce avvolgendosi intorno al collo e sulle spalle. Qualcosa di davvero meraviglioso e neppure tanto costoso per le tasche della corona. L’abito costa infatti solo 450 euro.