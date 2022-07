Ti sei mai chiesto cosa accadrebbe se mettessi il latte nella caldaia della moka al posto dell’acqua? Ve lo sveliamo subito.

I dati ufficiali parlano chiaro, in Italia il consumo medio di caffè pro capite l’anno si attesta intorno ai 6 kg circa, con picchi ovviamente anche più alti per alcune persone.

Il caffè è una gioia pura, sia che lo si beva tramite cialde, capsule oppure con la caffettiera che per molti è ancora un oggetto sacro da tenere in casa e preservare con cura estrema.

Quest’ultima l’abbiamo usata tutti, è composta da caldaia, filtro e serbatoio in cui fuoriesce il caffè una volta pronto. Per realizzare la miscela serve dell’acqua non dura e una miscela di ottima torrefazione che regali un aroma intenso e persistente.

E se invece dell’acqua nella caldaia mettessimo il latte? Siamo sicuri che molte volte ve lo siete chiesti. Uscirebbe il cappuccino con la schiuma come quella del bar? La risposta non è esattamente quella che vi aspettate, ve lo diciamo subito proseguendo con la lettura dell’articolo.

Latte nella caldaia della moka: fate attenzione, non è una buona idea

Non è raro vedere su YouTube gente che inserisce il latte (intero, scremato, o vegetale) nella caldaia della moka per vedere se ne esce fuori un caffè macchiato o un cappuccino con la schiuma.

In realtà non esce proprio un bel nulla! La schiuma si produce ma resta bloccata nella caldaia dove il latte bolle sotto la pressione del fuoco del fornello.

Visto il grasso presente nel latte però la schiuma che si forma è corposa e una volta creatasi potrebbe non riuscire a passare attraverso il filtro rischiando addirittura di ostruire la valvola e far scoppiare la caffettiera.

Si tratta quindi di un esperimento pericoloso che vi invitiamo a non provare mai a casa se non volete farvi seriamente male.

Ma se invece la schiuma riuscisse a passare oltre la valvola e la guarnizione fino ad incanalarsi nel serbatoio? Ebbene quello che vi trovereste sarebbe solo latte cotto o molto bruciato che merita solo di finire giù per lo scarico.