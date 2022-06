Come risparmiare in modo efficace facendo la spesa: il trucco c’è ma non si vede

Per risparmiare molti soldi nella spesa settimanale o mensile esistono alcuni trucchi che tutti dovrebbero conoscere al meglio per non spendere cifre esorbitanti.

L’ultimo rapporto Iri associato ai dati di Altroconsumo, ha analizzato gli scaffali di Supermercati, Ipermercati e Discount confrontando i prezzi medi di 10 prodotti a largo consumo. La guerra in Ucraina (ancora peggio del Covid) ha alzato esponenzialmente i prezzi con un aumento del +6,7% che non si vedeva dal lontano 1986.

Ad esempio l’olio di semi di girasole +93% rispetto ad un anno fa, la farina 00 +33%, la pasta di semola +25% e l’olio extravergine d’oliva +13% e così via.

La spesa media degli italiani in questo modo è aumentata a dismisura e servono degli accorgimenti non da poco per cercare di sbarcare il lunario e spendere il meno possibile. Vediamo come fare.

Come risparmiare nella spesa, i trucchi da seguire scrupolosamente

Ecco alcuni accorgimenti che possono fare risparmiare molti soldi nell’acquisto dei cibi di prima necessità e che faranno respirare il portafoglio.

Fare sempre la lista della spesa man mano che si terminano i prodotti in casa per non disperdere fatica e soldi inutili in doppioni che già abbiamo, con il rischio di buttare prodotti.

Fare la spesa settimanale nei grandi centri commerciali dove sono presenti offerte e buoni sconto dedicati, controllate anche le offerte cartacee che vi arrivano per posta o mail per essere sempre aggiornati.

Preferire sempre frutta e verdura di stagione che costa molto meno rispetto quella importata.

Evitare prodotti già confezionati come broccoli, banane, carciofi, eccetera. Anche la scelta di confezioni formato famiglia permette di risparmiare fino al -20% rispetto ad un uguale prodotto ma in versione monodose.

Un altro suggerimento per risparmiare molti soldi è quello di fare la spesa al mercato rionale magari verso fine giornata quando i venditori tendono ad abbassare i prezzi per evitare di sprecare materia prima e avere avanzi che poi dovranno buttare.

Ultima cosa, sempre arrivare al supermercato a stomaco pieno e contare 10 secondi prima di mettere ingenti quantità di cibo nel carrello che magari potrebbe non essere indispensabili.