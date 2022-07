Fedez e Chiara: la famiglia si allarga? La curiosità impazza e tutti vogliono sapere. Ci pensa il rapper a chiarire tutto quanto

Basta chiamarli Fedez e Chiara per capire di chi stiamo parlando. È la coppia più vip in assoluto dei social e non solo. Il rapper e l’influencer numero uno al mondo sono una miniera d’oro ma anche un grande esempio di famiglia che crede nell’amore e nella forza che gli affetti possono dare.

Sono giovani e hanno già messo al mondo due bambini, Leone e Vittoria, l’ultima arrivata in casa Ferragnez, una bambina molto vivace e indipendente che dà spesso filo da torcere al papà ma anche al fratellino Leone.

Tutta la famiglia esce da un momento particolare in seguito alla scoperta del tumore e all’operazione urgente che Fedez ha dovuto affrontare e ora si parla di terzo figlio? Un modo per riscrivere in meglio la vita? Ecco tutta la verità.

Fedez e Chiara: terzo figlio? Adesso parla LUI

Fedez e Chiara aspettano il terzo figlio? È questa la curiosità che si è diffusa nelle ultime ore sul web. Come era stato per Vittoria i fan più attenti hanno notato qualcosa di sospetto? Nulla di tutto questo. La “colpa” è tutta del cantante e dell’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair.

È qui, infatti, che ha rivelato di desiderare un altro figlio tanto da vedersi tra dieci anni con almeno un altro bambino. Insomma Fedez sa cosa vuole per la sua vita e questa volta non lo ha nascosto. Dopo quello che ha dovuto affrontare le sue priorità sono cambiate come anche il modo di vedere e condurre la vita, come lui stesso ha detto, e di certo tra queste c’è la sua bellissima famiglia che vede già allargata.

Nel suo futuro anche la musica, sua linfa vitale al pari dei suoi affetti. Il marito della Ferragni ha spiegato il forte legame che c’è con sua figlia Vittoria e di quanto lui ne abbia fortemente bisogno forse molto di più di quanto la piccola ne abbia di lui.

Parole dolci e toccanti ma molto sincere, che arrivano dal cuore e che mostrano la vera essenza del ragazzo di Rozzano che grazie alla musica ha cambiato la sua vita.