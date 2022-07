Stefania Sandrelli, 75 anni e non sentirli: in bikini è pazzesca – FOTO

Stefania Sandrelli, l’avete mai vista in costume? Un fisico pazzesco ed una bellezza senza tempo. È una icona in tutto

Una carriera unica la sua che non conosce tempo ed epoche perché quando il talento esiste non c’è nulla che lo possa scalfire. Ci riferiamo a Stefania Sandrelli, icona del nostro cinema e dello spettacolo italiano che ha interpretato oltre 100 film nel corso della sua splendida carriera con tantissimi riconoscimenti che l’hanno premiata e confermandola come vero simbolo del Made in Italy.

E visto che i premi non sono mai troppi per una personalità come la Sandrelli, a lei a breve andrà un altro riconoscimento. L’attrice sarà ospite, infatti, alla 19a edizione del Magna Graecia Film Festival che si terrà a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto, durante il quale riceverà la Colonna d’Oro alla Carriera, premio realizzato come ogni anno dal noto orafo Michele Affidato.

Oggi Stefania ha 75 anni ed è una donna che continua a distinguersi per dolcezza e classe che da sempre la elevano su un gradino in più rispetto a tutti gli altri. Ma voi in costume la Sandrelli l’avete mai vista?

Stefania Sandrelli in bikini: la FOTO che lascia senza fiato

Di ruoli importanti nella sua lunga carriera Stefania Sandrelli ne ha interpretati tanti lavorando accanto a grandi attori e per e con registi di alto calibro. Una donna che ha scritto con il suo indiscusso talento una pagina indelebile del nostro cinema.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il significato nascosto dietro la borsa della regina Elisabetta

Sempre solare, disponibile, a modo e mai “scandalosa”, Stefania si è sempre distinta. Ma voi in bikini l’avete mai vista? Forse i più giovani no ma basta cercare sul web per scovare alcuni scatti della sua gioventù e restare del tutto estasiati.

Gli scatti più belli sono quelli in bianco e nero nei quali la celebre attrice posa su una barca in un bikini favoloso. Un fisico perfetto, con addome piatto e senza un filo di rotondità. Stefania si aggrappa all’albero della barca e sfoggia tutta la sua naturale bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beatrice Borromeo, è clamoroso: ecco cosa ha fatto vedere a Parigi

Il bikini a fascia e senza spalline che è tornato di moda negli ultimi anni non è che un ritorno al passato ed in questa foto la Sandrelli ce lo mostra in tutto il suo splendore. Un esempio di fashion e glamour “da spiaggia” da cui tutti oggi potrebbero prendere esempio.