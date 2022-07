Beatrice Borromeo, è clamoroso: ecco cosa ha fatto vedere a Parigi

Beatrice Borromeo, lo ha fatto di nuovo: la moglie di Pierre Casiraghi riesce a fare quello che nessuno può. Ecco la novità

È da tempo una delle icone dal sangue blu d’Europa. Bella, fiera ma anche elegante nella sua semplicità così da attirare gli occhi di tutti, con stima e ammirazione. Parliamo di Beatrice Borromeo, la giornalista nipote di Marta Marzotto e moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Stephanie di Monaco.

Ogni sua uscita pubblica è uno scroscio di applausi, un inchino alla sua classe e a delle scelte stilistiche che non solo piacciono ma influenzano i momenti e le tendenze. Non dimentichiamoci, infatti, che Beatrice è stata definita la royal più chic d’Europa.

E direttamente da Parigi, ospite della Haute Couture Autunno Inverno 2022-23 di Dior di cui lei è ambasciatrice, ha sorpreso tutti ancora una volta. Cosa ha fatto? Vi raccontiamo nel dettaglio.

Beatrice Borromeo, unica nel suo genere: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Borromeo (@bborromeo1)

Beatrice Borromeo continua ad attestarsi leader indiscussa di fashion e donna in grado di influenzare le mode, nonostante non sia una influencer. Lo ha già fatto in passato con le sue scelte di stile e di look e direttamente da Parigi in questi giorni di sfilate lo ha rifatto ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nicolas Vaporidis, trapela la verità sull’ex Giorgia Surina: “non credo che le farebbe piacere”

Il suo look semplice, ma sognante, ha conquistato tutti e ha dimostrato come anche capi lineari e basic possono essere “trasformati” in abiti iconici se indossati da lei. È successo con un abito modello chemisier bianco, minimal che lei ha saputo reinventare in un pezzo di vero lusso ed eleganza. Il bianco le ha donato luce, l’ha illuminata e ha fatto innamorare mezza Europa perché un vestito del genere tutti lo possono portare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Al Bano e Romina Power, colpo di scena sbalorditivo: la confessione senza precedenti

Beatrice ha indossato ovviamente un abito Dior arricchito da colletti e bottoni che termina in una gonna a corolla ampia ma molto morbida e leggera. E poi ci sono gli accessori: un foulard nei capelli che arricchisce l’acconciatura semi-legata e gli occhiali da sole neri da diva.

La Borromeo ci riporta in un attimo negli anni Cinquanta della Dolce Vita ed il mondo resta incantato e non può che inchinarsi a lei.