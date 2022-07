Nicolas Vaporidis, trapela la verità sull’ex Giorgia Surina: “non credo che le farebbe piacere”

Nicolas Vaporidis si è lasciato andare con una confessione inaspettata sull’ex Giorgia Surina. Spunta la verità in merito al loro rapporto, ormai finito da anni.

Un grande amore, destinata a sfumare. Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina hanno formato una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo, tuttavia ormai solo ricordo. Sposatisi nel 2012 – con una cerimonia da favola organizzata a Mykonos – dopo soli due anni si sono detti addio.

Un divorzio doloroso con cui è stato spezzato l’idillio creatosi tra i due: lui attore, lei conduttrice, la fine della loro relazione ha catalizzato l’attenzione delle cronache rosa.

Ricostruitisi entrambi una nuova vita, l’attore – vincitore dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” – è ritornato a parlare dell’ex, con una confessione inaspettata che ha catalizzato l’attenzione mediatica.

Nicolas Vaporidis confessione inaspettata sull’ex Giorgia Surina

Da Giorgia Surina ad Ali. Quest’ultima è la nuova fiamma dell’attore di “Notte prima degli esami” che gli ha stregato il cuore come ha raccontato lui stesso durante la sua permanenza a “L’Isola de Famosi”.

In passato legato, oltre alla Surina, anche a Ilaria Spada e Cristina Capotondi, Nicolas ha rivelato che la sua nuova fidanzata l’abbia conquistato come mai nessuna, facendogli provare sentimenti molto intensi. Di lei non si hanno molte informazioni: vive a Londra ed è bionda.

Nell’ambito delle interviste rilasciate a seguito della partecipazione al game- show (dove dopo 100 giorni di permanenza al format in cui si è conquistato il primo posto) è tornato sul tema delle ex fidanzate. In particolare ha confessato come non ami mai parlare delle sue sue vecchie fidanzate, per lui poco elegante.

Inoltre a suo avviso farebbe perdere valore alle storie e, inoltre, potrebbe non essere di gradimento per loro. A panni invertiti per lui non sarebbe piacevole se le ex si aprisse su quanto hanno vissuto con lui durante le loro storia, ormai solo ricordo visto che riguardano aspettano intimi del loro rapporto.