Silvia Toffanin e il segreto su Berlusconi: “Lo faceva davanti a me”

La conduttrice di “Verissimo” si è sbottonata intervistata da Fiorello e ha raccontato un retroscena molto particolare legato al suocero.

La conduttrice originaria di Vicenza è poco avvezza a rilasciare interviste personali, anche ora che sembra in ballo per ricoprire il ruolo di nuovo volto del talent di Canale 5 al posto di Maria De Filippi, di cui pare essere la nuova e diretta erede al trono.

Silvia Toffanin invece preferisce stare in silenzio e aprire bocca solo in pochissime occasioni, una di queste è stata la recente intervista che ha svolto con Fiorello alla conduzione di “Viva Raiplay” in cui forse per la prima volta si è davvero lasciata andare a un’ammissione che ha scosso non pochi telespettatori e curiosi sul tema.

La moglie di Pier Silvio Berlusconi non racconta mai nulla del suo matrimonio, men che meno del suocero, ex presidente del consiglio, ma merito anche la parlantina contagiosa del mattatore e il clima disteso del momento, ha tirato fuori dal cilindro un aneddoto legato all’ex Cavaliere che ha fatto sorridere tutti, compreso Fiorello. Sentiamo le sue parole.

Silvia Toffanin si sbottona, l’ammissione sul suocero che nessuno si aspetta

Fiorello tra le tante domande poste alla sua ospite, si è anche concesso di chiedere che tipo di rapporto ha con il suocero e come questo si comporta con i nipoti.

Silvia ha confessato che dopo tanti anni d convivenza con Pier Silvio, non ha mai avuto nessuno screzio o incomprensione con lui che invece si è sempre dimostrato molto cordiale e disponibile, anche nei confronti dei nipoti Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e della piccola Sofia Valentina (2015).

Soprattutto per loro Silvio Berlusconi si è sempre rapportato come un “nonno amorevole” disposto a fare di tutto. Non si è mai travestito da Babbo Natale, ammette Silvia interrogata dal conduttore curioso di sapere se lo ha mai visto indossare i panni del nonno barbuto più amato al mondo.

Senza peli sulla lingua però Silvia spiega che una volta “si è travestito da Spiderman quando i bambini erano molto piccoli”.

Un’immagine molto distante da quella a cui siano abitati, delle giacche e cravatte di marca che negli anni ha sempre sfoggiato con classe e decoro. Fiorello non si è trattenuto dal ridere all’ammissione della sua ospite, impossibile bloccare l’immaginazione di fronte a tale ricordo così goliardico.