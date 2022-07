“In spiaggia non si possono vedere” Annalisa vestito corto, è una bomba ma qualcosa non piace.. FOTO

Annalisa, estate rovente in tutti i sensi quella del 2022: total black da spiaggia ma il pubblico si divide. Ecco cosa c’è che non va

L’estate 2022 profuma di relax e divertimento e tanta buona musica. Tra le hit del momento spopola sicuramente “Tropicana” il brano cantato dai Boomdabash che per quest’anno hanno scelto per il loro classico feauturing estivo Annalisa.

È un ritmo che entra in testa come anche le parole del ritornello. Tutti cantano in spiaggia e scelgono per le Instagram Story il suono di “e maledetta l’estate con il suono delle sirene e delle cicale”. Il gruppo salentino che è esperto di hit estive insieme ad Annalisa si prepara a fare il botto anche quest’anno e a girare le piazze con i festival musicali.

Una nuova e piacevole conferma per la cantante, ex allieva di “Amici” che nel panorama nostrano è una continua scoperta ed un ascolto che piace molto al pubblico.

Annalisa, look wow ma c’è qualcosa che non va: la FOTO

É una continua trottola Annalisa in queste settimane insieme ai suoi amici e colleghi Boomdabash. Da un palco all’altro non si fermano. Sono arrivati anche al Jova Beach Party ospiti della prima tappa del tour di Jovanotti sulle spiagge italiane a Lignano Sabbiadoro.

Un ringraziamento per i colleghi e anche uno scatto del pre-show ci regala Annalisa su Instagram. Per l’occasione ha scelto un look total black con gonna e top neri, corti e aderenti. Le stanno benissimo su quel fisico asciutto che piace tanto ai suoi fan e che spesso fa girare la testa.

Annalisa ha raccolto la sua chioma rossa in una coda alta. Si concede un attimo di relax, sulla spiaggia appoggiata ad un divanetto realizzato con il pallet, prima dell’esibizione per diffondere tutta l’energia sul palco.

Per lei tanti complimenti come sempre per i suoi look e per le sue performance. C’è chi le dice “La canzone più bella dell’estate 🙌❤️” ma anche chi ha da ridire su alcune sue scelte.

Tra i tanti commenti spicca un “In spiaggia non si possono vedere”. Il riferimento è agli anfibi che la cantante ha scelto di indossare per il suo look.