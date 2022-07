Elodie Di Patrizi è in splendida forma: ad una domanda ben precisa, la cantante ha scelto di girarsi e di farlo vedere.

Nel panorama musicale italiano ci sono tantissime cantanti di assoluto livello. Elodie è sicuramente nella classifica delle più brave: la sua voce è incredibile, la sua energia è pazzesca, il suo carisma è travolgente e le sue canzoni si trasformano velocemente in hit e in tormentoni.

La Di Patrizi è conosciuta da tutti anche per un altro motivo: la sua sconfinata bellezza. La romana, infatti, è una donna estremamente sensuale ed è dotata di un fisico spettacolare. Le sue movenze accelerano sempre i battiti degli ammiratori mentre le sue curve fanno semplicemente sognare. Su Tik Tok sta spopolando un video in cui la cantante, per mostrare il suo tribale, si gira completamente e piazza il didietro in bella mostra.

Elodie mostra il tribale e fa vedere il fondoschiena a tutti: immagini favolose

Elodie, in questo particolare momento della sua carriera, sta stregando tutti con la sua energia e con il suo fisico da mozzafiato. Quando canta è uno spettacolo travolgente: la voce entra nelle menti dei fans mentre le sue curve fanno girare la testa a tutti. Su Tik Tok sta girando un video fenomenale in cui la Di Patrizi risponde in modo particolare ad una domanda sul suo nuovo singolo. “Tribale perché? Perché si chiama così?“, incalza la giornalista.

“E’ per questo vedi!”, esclama a gran voce la cantante girandosi completamente e abbassando leggermente i pantaloni. La visuale del suo didietro è inebriante mentre la giornalista urla con enfasi. Il nuovo brano di Elodie, lo ricordiamo, si chiama proprio ‘Tribale’. Il perizoma che indossa nel video fa perdere la testa a tutti: è troppo difficile resistere ad immagini così impressionanti.