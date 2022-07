“Fondoschiena top”, Andrea Delogu lo fa vedere in primo piano: qualcosa di esagerato – FOTO

Andrea Delogu ha fatto impazzire tutti condividendo una serie di scatti spaziali su Instagram: il suo fondoschiena è tutto in primo piano.

Per chi non lo sapesse, Andrea Delogu è una conduttrice televisiva e radiofonica di grande successo. Il suo esordio giunse nel 2002, quando entrò a far parte del programma ‘Mai dire domenica’. In questi anni è stata la voce radiofonica della diretta del ‘Festival di Sanremo’ su Rai Radio 2. La nativa di Cesena ha un grosso seguito sui social network: su Instagram, ad esempio, vanta 523mila followers.

Ogni giorno, la conduttrice li delizia e li manda in estasi con contenuti di livello altissimo. Quest’oggi, ad esempio, la Delogu ha deciso di mettere in mostra il suo fondoschiena illegale con una serie di fotografie da paura.

Andrea Delogu lo fa vedere in primo piano: è un qualcosa di esagerato

Andrea, poco fa, ha pubblicato una serie di fotografie sul suo profilo di Instagram veramente straordinarie: nelle immagini in questione, la nativa di Cesena ha deciso di mettere in mostra il suo fondoschiena illegale. La Delogu lo fa vedere proprio a tutti piazzandolo in primissimo piano e indossando un costume che non copre le natiche.

La conduttrice si trova in un posto magico: c’è infatti una piscina panoramica che affaccia proprio sul mare. Anche lo sfondo alle sue spalle, quindi, merita menzione. Andrea, tuttavia, assume una posa seducente e portando le braccia verso la testa. “Sono maledetta ed intellettuale. Cit”, ha scritto in didascalia sorprendendo i seguaci anche con le parole. L’emiliana non è nuova a questo tipo di fotografie: il suo profilo Instagram è ricco di immagini da crepacuore in cui le sue forme sono in bella mostra. “Fondoschiena top”: un utente del web ha mostrato tutta la sua ammirazione verso il suo didietro.