Cade in un pozzo durante la festa per i suo 40 anni e muore

Muore mentre festeggia il compleanno con parenti e amici, cadendo per almeno 25 metri. Stava ballando sulla copertura di un pozzo. Per recuperare il cadavere sono servite più di quattro ore e una squadra speciale dei vigili del fuoco.

Il tragico epilogo di una festa di compleanno a cui partecipava la sua famiglia, i parenti e gli amici. Muore cadendo in un pozzo un artista della provincia di Bari.

Stava festeggiando i suoi 40 anni, Antonio Andreani, artista originario di Molfetta, in provincia di Bari, noto in città per i suoi spettacoli tributo a Renato Zero. L’uomo pur essendo pugliese, si era trasferito per lavoro a Trapani, in Sicilia, dove era diventato manager di una azienda locale.

Per i festeggiamenti aveva preso in affitto una villa nella località di Erice e aveva invitato tutti i suoi conoscenti, quando verso la mezzanotte si è rotta una lastra della copertura di un pozzo artesiano su cui stava ballando Andreani.

È morto dopo esserci caduto dentro, facendo un volo di oltre 25 metri. I soccorsi sono riusciti a tirare fuori il cadavere solo quattro ore dopo, con l’ausilio della squadra dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale, arrivata direttamente da Palermo; la procedura per il recupero del corpo non è stata facile, poichè all’interno del pozzo erano presenti almeno 7 o 8 metri di acqua, che ostacolavano le operazione e che i soccorritori hanno quindi dovuto prima aspirare.

Secondo una prima e ancora incerta ricostruzione l’uomo stava festeggiando con i suoi cari, amici e parenti, quando probabilmente avendo bevuto troppo è salito sulla copertura del pozzo per ballare e quest’ultima non ha retto e ha ceduto, facendolo cadere.

La procura di Trapani ha predisposto per prassi l’autopsia: la vittima, infatti, ha riportato una grave e profonda ferita alla testa. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni, così da avere una ricostruzione più veritiera dei fatti accaduti la scorsa notte.