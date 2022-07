William e Harry nel dramma: grande sofferenza, uniti da un forte dolore

Dopo mesi difficili in cui si sono parlati a stento William e Harry hanno condiviso un momento molto particolare: dolore incolmabile.

Un tempo uniti, il rapporto tra William e Harry negli ultimi anni ha subito una pesante battuta d’arresto. Dopo l’addio del Duca di Sussex – al fianco della consorte Meghan – da Palazzo, tra i due fratelli le cose si sono fatte difficili. Gelo calato, i due negli ultimi tempi si parlano a stento.

Durante il viaggio di Harry e Londra – con tanta di famiglia al seguito – in occasione del Giubileo di Platino non avrebbe proferito parola con il fratello maggiore.

Nonostante i rapporti di ghiaccio un evento doloroso ha unito i due fratelli, facendogli vivere attimi di grande tristezza.

William e Harry: dopo il gelo a unirli un grande dolore

Sarebbero 61 anni, gli anni compiuti da Lady Diana in questo 2022. Nata il 1 luglio 1961, come ogni anno non è mancato un omaggio alla Spencer, deceduta a soli 36 anni a seguito di un tragico incidente automobilismo.

Il ricordo della madre ha unito William e Harry che si sono mossi entrambi con gesti commuoventi in ricordo della madre mancata quando loro erano appena adolescenti. William ha inviato un lettera destinata ai partecipanti del Premio Lady Diana 2022 in cui ha speso parole di ringraziamento nei loro confronti.

Si tratta di un’iniziativa nata nel 1999 e rivolta ai giovani in cui la Spencer ha sempre credo, vedendoli come motore di cambiamento. Nell’ambito della stessa manifestazione – in questa edizione tenutosi virtualmente – il Sussex ha dato il suo apporto con un video trasmesso durante la premiazione in cui ha rivelato come il ricordo Principessa del popolo sia ancora vivo nella memoria collettiva.

Un momento molto doloroso e toccante che ha visto i fratelli, dopo i tanti mesi di gelo, collaborare alla medesima premiazione dedicata alla madre (rivolta a giovani impegnati in attività filantropiche, tra i 9 e i 25 anni) a 25 anni dal suo decesso.