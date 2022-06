Assunzioni urgenti in tutta Italia, l’azienda sta selezionando nuovi profili professionali: ultimi giorni per candidarsi

Poste Italiane ha aperto un bando per candidarsi a moltissime posizioni aperte, mai successa una cosa del genere.

Nelle settimane scorse, all’interno dell’apposita sezione interna al sito dell’azienda Poste Italiane dedicata alle carriere, sono state pubblicate alcune allettanti posizioni per moltissimi giovani (e non solo) da ricoprire in tutta Italia.

L’azienda è attualmente alla ricerca di figure da assumere come operatori di sportello, e da collocare all’interno dei propri Uffici Postali, situati in diverse parti della Penisola.

Tuttavia, ormai c’è poco tempo per candidarsi. Di seguito tutte le informazioni utili, sicuramente necessarie agli occhi dei più interessati.

Poste Italiane cerca personale, come candidarsi

Gli interessati in possesso del diploma potranno inviare la propria candidatura telematicamente, collegandosi sul sito di Poste Italiane, cliccando sulla sezione Carriere e, in seguito, su Posizioni aperte.

Poste Italiane ricerca portalettere (a tempo indeterminato con orario di lavoro part time o full time) e addetti allo sportello e consulenti finanziari.

Bisognerà selezionare, tra quelli presenti, l’annuncio di lavoro a cui si è interessati. Cliccando, si aprirà la specifica scheda del singolo profilo e, attraverso il pulsante Invia candidatura ora, si avvierà la procedura per l’invio dei propri dati personali.

Si dovrà procedere, ad ogni modo, entro e non oltre il 3 luglio 2022 per le prime due posizioni (portalettere e addetti allo sportello). Mentre fino al 30 giugno alle 23.59 per i consulenti.

Nel primo caso con i portalettere sono richiesti il diploma (voto minimo 70/100) e laurea (voto minimo 102/110), patente di guida in corso di validità, patentino del bilinguismo (soltanto nella provincia di Bolzano). Inoltre anche il certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL o dal proprio medico di famiglia ed idoneità alla guida del motomezzo di Poste Italiane.

Mentre per gli addetti allo sportello e ai consulenti almeno una laurea in materie economiche, giuridiche o finanziarie e un’ottima conoscenza del pacchetto Office. Affrettatevi, c’è davvero poco tempo per mandare tutte le informazioni richieste e provare a cambiare lavoro oppure iniziare il proprio percorso professionale.