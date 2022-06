“Assume dipendenti”, stipendio base 1.700 euro: come candidarsi

Finalmente l’occasione che tutti stavano aspettando. Da Amazon oltre 3000 posti di lavoro per tutti. Queste le figure più richieste.

La storia del sito e-commerce più famoso al mondo è allo stesso tempo curiosa e fortunata. Amazon nasce come libreria online, naturalmente l’offerta era molto vasta e diventò sempre più famosa. Il suo fondatore, Bezos, scelse il nome Amazon per richiamare il Rio delle Amazzoni, evocando la lunghezza e l’importanza di questo fiume.

Ufficialmente Amazon nasce come azienda nel 1994 e venne registrata a Washington, ufficialmente l’attività è stata avviata nel 1995. In pochissimi anni, Amazon è diventato un colosso tra i siti online, il suo valore azionario attuale è di 107,74 € + 2,14 (+2,3), il fatturato è di 469,8 miliardi; un vero trionfo per l’economia digitale.

Da Amazon 3000 posti di lavoro, queste le figure più ricercate

Amazon assume più di 3000 figure entro l’anno, è corsa alle candidature, lo stipendio iniziale è di 1.680 euro. Una simile opportunità fa gola a milioni di persone, per candidarsi bisogna presentare la domanda sul portale dedicato sezione Amazon Jobs.

Grazie all’incremento dei salari dell’8% in più rispetto alla retribuzione precedente stabilita dal Contratto nazionale, è possibile fornire ai dipendenti Amazon un salario molto più alto rispetto agli anni precedenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Prodotti Lidl, sapete da dove provengono realmente? La sconcertante verità

Ai dipendenti spetta anche un benefit e diversi sconti sul sito, nonché un’assicurazione sul lavoro. In sede ci sarà la possibilità di far carriera e le domande pervenute sono già milioni.

Naturalmente le assunzioni verranno spalmate fino alla fine dell’anno, ma le novità non finiscono qui in quanto l’anno prossimo, sono previste altre assunzioni. Un ottimo momento per tutte quelle persone che sono in cerca di un’opportunità lavorativa seria e duratura nel tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> MD discount lancia l’offerta imperdibile: “Si parte ad un prezzo stracciato” (code in cassa)

Candidarsi è molto semplice, sul sito indicato è possibile consultare la guida dedicata, scegliere il luogo e la mansione e caricare semplicemente il cv. Le figure verranno scelte da un team di risorse umane che vaglierà le domande in base alle attitudini da rispettare e soddisfare. In bocca al lupo!