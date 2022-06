Una serata davvero speciale quella vissuta da Fedez: l’evento benefico realizzato in Piazza Duomo a Milano è stato un successo e non sono mancati momenti di commozione

Martedì 28 giugno si è tenuto in Piazza Duomo a Milano l’evento benefico “Love Mi” organizzato da Fedez e J-Ax per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Tog. Il Centro si occupa di offrire cure riabilitative a bambini che soffrono di patologie neurologiche.

Per l’occasione i due artisti e amici hanno realizzato un concerto evento, trasmesso in diretta su Italia 1. Sul palco si sono susseguiti una serie di artisti -da Ghali a Dargen D’Amico– sebbene i più attesi fossero proprio Fedez e J-Ax che sono tornati sul palco insieme a distanza di quattro anni dalla loro ultima apparizione, scatenando l’entusiasmo del pubblico con le loro maggiori hit.

La commozione di Chiara Ferragni: “Non potrei essere più orgogliosa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Tra le migliaia di persone presenti numerosi gli amici e i familiari che hanno voluto sostenere la causa e godersi la serata in musica. Tra questi non poteva mancare Chiara Ferragni che ha supportato il marito in questo progetto. Proprio lei è stata protagonista di un momento di grande commozione.

LEGGI ANCHE -> Irama, l’inaspettato annuncio: pronto a infuocare l’estate

Per Fedez l’evento non ha solo rappresentato l’occasione per fare del bene ma ha segnato il suo ritorno sul palco a soli tre mesi dalla diagnosi del tumore, rimosso con successo. “I dottori sono stati chiari, le possibilità che io riuscissi a riprendermi fisicamente dopo l’intervento e affrontare un concerto di un’ora erano molto basse“, racconta l’artista. “A quel punto dovevo fare una scelta, mollare tutto o credere che questo mio sogno potesse essere la motivazione per la mia riabilitazione“.

Con grande forza e grazie a un’intensa riabilitazione Fedez ce l’ha fatta a vivere quello che ha definito come “qualcosa di magico“. Sul palcoscenico ha voluto poi prendersi del tempo per ringraziare del supporto ricevuto e mandare una dedica speciale proprio alla sua compagna di vita.

“Volevo ringraziare la persona che mi è stata più vicino che è mia moglie, ti amo tanto“, queste le parole rivolte a Chiara Ferragni, visibilmente emozionata e inquadrata mentre si asciugava lacrime di commozione.

Questa mattina è stata lei a rivolgere parole di orgoglio e amore al marito, pubblicando un post su Instagram. “Tre mesi fa, alla tua diagnosi, sembrava impossibile che riuscissi ad organizzare questo concerto il 28 giugno e performare dopo la tua operazione” -scrive- “ieri è stata la tua rivincita sulla vita e non potrei essere più orgogliosa di te“.

LEGGI ANCHE -> Kekko Silvestre dei Modà e la frecciatina al Festival di Sanremo: “Non voglio tornare su quel palco”