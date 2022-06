Sabrina Ferilli, il primo selfie dell’estate 2022 conquista il web. Prova costume superata a pieni voti: è lei la regina

Lei non ha bisogno di presentazioni perché è un vero emblema per lo spettacolo italiano. Una donna ed un’artista che si è fatta amare per il suo talento ma anche per la sua simpatia, semplicità e veracità perché alla fine Sabrina Ferilli è una di noi.

Bella, emblema della femminilità mediterranea, ma anche donna di valori che sa far divertire con la sua spigliatezza. L’abbiamo vista in fiction di successo ed in programmi tv amatissimi come “Tu si que vales” per il quale è stata riconfermata al fianco di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, preda perfetta per gli scherzi della trasmissione. Dopo anni, inoltre, la rivedremo protagonista in una fiction Rai.

Insomma i prossimi mesi saranno intensi per la Sabrinona Nazionale ed ecco che ora è tempo di relax e vacanze. Il primo selfie dell’estate è un vero capolavoro.

Sabrina Ferilli, prova costume da 10 e lode: la FOTO

Sabrina Ferilli come sempre non conosce rivali, sul palco come sul piccolo schermo e anche sui social. La grande artista è così amata che non ha “paura” della concorrenza dei nuovi volti. Del resto lei è maestra di bellezza e di seduzione con armi così affilate che hanno colpito quando i social non esistevano.

E ne è prova la prima foto dell’estate pubblicata sul suo profilo Instagram. Pioggia di like e commenti pieni di complimenti nei suoi confronti. Sabrina in costume in barca è una bomba sexy. 58 anni e non sentirli minimamente.

In splendida forma dalla Croazia saluta tutti e non ha timore di mostrarsi in costume. Prova più che superata per i “Primi bagni della stagione. Croazia”. Pochissimo trucco sul volto, capelli mossi che le cadono su una spalla ed un magnifico decolleté racchiuso in un costume scuro.

La Ferilli non si mostra per intero e stimola la curiosità dei suoi fan. Per tutti però c’è una sola certezza: arrivano i “primi infarti della stagione per noi” come ha sottolineato uno dei suoi oltre 800 mila follower.