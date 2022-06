Loredana Lecciso, lo scatto colpisce tutti. Abbracciata proprio all’uomo da sempre invidiato. E Albano?

Solo qualche giorno fa li abbiamo visti fianco a fianco per la festa di compleanno della loro primogenita, Jasmine. Parliamo di Loredana Lecciso e Albano. I due ultimamente si fanno vedere poco insieme in pubblico, lasciando che il gossip e le indiscrezioni volino.

Del resto i fatti parlano chiaro: tra alti e bassi i due sono insieme da più di 20 anni e non ci sono voci che possono smentire la cosa. La loro famiglia è solida e raggiante. Lo mostra lo scatto che proprio Loredana ha condiviso sul suo profilo Instagram in occasione della festa di Jasmine.

Nonostante questo c’è una foto che ha insospettito i fan della coppia e ha scatenato quelli che invece appartengono alla “fazione” Romina.

Loredana Lecciso sorride con LUI, e Albano? La verità

È stata proprio lei a mostrarlo a tutti. Un abbraccio per Loredana Lecciso ed uno scatto che immortala la felicità fatta persona per un incontro molto importante. Proprio nella sua amata Puglia, la compagna di Albano ha accolto un ospite speciale. Così famoso che è impossibile non fermarsi sul suo profilo Instagram per sbirciare.

Loredana è raggiante accanto a lui, il principe per eccezione della tv tanto che lei accanto allo scatto ha scritto: “Beautiful Mr Prince”. Si tratta del famoso Ridge di “Beautiful”, semplicemente Ronn Moss che è andato in Puglia a trovare i suoi amici.

Inconfondibile il suo volto che nello scatto con Loredana è in versione vacanza e relax con una coloratissima camicia ed il trasportino per il suo fedele amico a quattro zampe. I commenti sotto lo scatto impazzano e c’è chi, come Patrizia Pellegrini, ha scritto “Ma che coppia”.

Ed Albano? Non lo vediamo presente nello scatto ma anche lui ovviamente ha partecipato ad accogliere il famoso volto di “Beautiful” nella sua terra. Basta recarsi sul suo profilo Instagram per vedere come anche il cantante abbia condiviso un fantastico scatto con il suo amico Ronn che ha ospitato proprio nella sua tenuta.

“Ronn è venuto a trovarmi a casa ed è stata una giornata fantastica, seguita da un’ottima cena preparata da Anna Maria Verri e i vini di mia produzione – ha scritto il cantante lanciando una anticipazione – Abbiamo anche parlato di un film da fare insieme ma ne discuteremo subito dopo l’estate”.

Nulla da temere dunque. L’incontro tra Loredana ed il bell’attore è avvenuto sotto l’occhio vigile di Albano.