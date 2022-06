Asia Nuccetelli devastata dalla chirurgia. La figlia di Antonella Mosetti ha cambiato completamente volto: stenterete a riconoscerla!



Ricordate Asia Nuccetelli, la figlia 25enne della showgirl Antonella Mosetti? Molti di voi l’avranno conosciuta grazie alla partecipazione al “GF Vip” in coppia con la mamma. Era il 2016, e la personalità travolgente di Asia non mancò di colpire i fan del reality, che ne apprezzarono sicuramente il percorso televisivo.

Negli anni a venire, la Nuccetelli presenziò assieme alla Mosetti a svariate trasmissioni televisive, principalmente in qualità di opinionista. Tuttavia, da un giorno all’altro, Asia aveva deciso di comunicare ai followers una notizia sconvolgente, e cioè quella di voler lasciare il mondo dello spettacolo.

Una scelta che la giovane, in quest’ultimo periodo, ha portato avanti con determinazione, addirittura impostando il proprio profilo Instagram in modalità “privata”. Un ulteriore cambiamento si sarebbe verificato nella sua vita, parallelamente, e riguarda proprio gli interventi di chirurgia estetica a cui Asia si è sottoposta.

Osservando gli ultimi scatti apparsi sulle piattaforme social resterete letteralmente senza fiato. La Nuccetelli, stravolta dal filler, è ormai irriconoscibile agli occhi di milioni di fan.

Asia Nuccetelli devastata dalla chirurgia: com’è oggi la figlia di Antonella Mosetti – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Luca Onestini, la malattia contro cui combatte da tutta la vita: “non devo più nascondermi”

Le foto recentemente apparse all’interno della pagina Instagram “Vip prima e dopo” ci mostrano una Asia Nuccetelli a dir poco irriconoscibile. La figlia di Antonella Mosetti, che partecipò al “Grande Fratello Vip” solamente sei anni fa, ha perso qualunque somiglianza con la giovane che, all’epoca, aveva stregato migliaia di telespettatori.

Stravolta dalla chirurgia estetica, la modella viene continuamente bersagliata dagli haters, che sottolineano quanto al suo cambiamento estetico, di fatto, non corrisponda un miglioramento in termini di bellezza. Sono in molti, infatti, a criticare aspramente la scelta della Nuccetelli di modificare completamente i propri connotati fisici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mercedesz torna sui social con un gesto clamoroso: quello che ha intenzione di fare spiazza il pubblico! – FOTO

La figlia di Antonella Mosetti, dal canto suo, non ha mai badato troppo agli insulti degli haters, portando avanti le proprie decisioni con convinzione e determinazione. In questo, la giovane Asia ha dimostrato di possedere lo stesso carattere risoluto della mamma!