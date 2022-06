Mercedesz Henger torna sui social e lo fa con un gesto clamoroso: quello che l’ex naufraga progetta di fare ha lasciato di sasso i suoi fan

Ieri sera si è ufficialmente conclusa l’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, che ha visto il netto trionfo di Nicolas Vaporidis al televoto. L’attore, che ormai da settimane era dato per favorito, ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la tanto ambita vittoria finale, dopo mesi di privazioni e di sopravvivenza in condizioni estreme.

Tra coloro che si sono contesi il titolo di vincitore c’era anche la bellissima Mercedesz Henger, alla sua seconda esperienza come naufraga. La figlia di Eva ha iniziato proprio oggi il suo viaggio di ritorno in Italia, di cui sta documentando ogni singolo istante.

Tornata padrona dei suoi profili social, Mercedesz ha voluto aggiornare il pubblico che la sostiene da sempre in merito alle sue intenzioni. Quello che la Henger ha annunciato di voler fare nelle prossime ore, a questo proposito, non ha mancato di lasciare i suoi fan letteralmente di sasso. Di cosa si tratta?

Mercedesz torna sui social: quello che ha intenzione di fare ha spiazzato il pubblico! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La splendida Mercedesz Henger ha portato a termine l’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi” classificandosi quarta. Una posizione sicuramente meritatissima per la nota naufraga, la quale, pur essendo sbarcata in Honduras con netto ritardo rispetto ai colleghi, si è ovviamente fatta valere.

Proprio quest’oggi è iniziato il suo viaggio di ritorno in Italia, che la figlia di Eva non sta mancando di commentare attraverso i social. Il post apparso solamente alcuni minuti fa, a tal proposito, contiene un annuncio che i fan non si sarebbero certamente aspettati dalla loro beniamina.

“Nelle lunghe attese che ci aspettano ho intenzione di scrivere un bel pensiero su questo percorso incredibile” ha comunicato con entusiasmo la Henger, che negli scatti si gode degli invitanti dolci. Ben lontana dall’idea di riposarsi e recuperare le forze, la Henger è immediatamente tornata alla carica su Instagram sorprendendo tutti i suoi fan.

Molti utenti si sono già adoperati per comunicarle la loro gioia: “ben tornata e buon appetito“, “buon rientro a casa bella“. A quanto sembra, il pubblico non aspettava altro che vedere l’ex naufraga di nuovo all’opera.