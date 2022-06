Uomini e Donne, Alessia Cammarota parla della perdita di suo figlio: il dolore atroce attraversato assieme al marito Aldo Palmeri

Dopo otto anni, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri formano ancora una delle coppie più affiatate mai uscite dal dating show di “Uomini e Donne”. All’epoca della partecipazione al programma, i due – avendo entrambi un carattere tutt’altro che mansueto – finivano per litigare e riappacificarsi in continuazione, pur facendo sognare migliaia di fan.

Dopo la scelta, Alessia e Aldo sono convolati a nozze e hanno allargato la famiglia mettendo al mondo due splendidi bambini: Niccolò e Leonardo. L’idilliaco quartetto, poco più di un anno fa, veniva drammaticamente spezzato da un evento a dir poco tremendo.

La Cammarota, incinta del suo terzo bambino, ebbe un aborto spontaneo che la portò a perdere il figlio che aveva in grembo. A distanza di tempo, il dolore attraversato dalla coppia appare tuttora insormontabile e indicibile. La stessa Alessia, a ridosso del trauma subito, si era lasciata andare a delle dichiarazioni davvero strazianti.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota parla della perdita del figlio: un dolore atroce

A ridosso della perdita del loro terzo figlio, Aldo e Alessia erano stati letteralmente invasi dai messaggi di supporto dei fan, che avrebbero voluto offrire consolazione alla coppia formatasi a “Uomini e Donne”. All’epoca, attraverso un lungo post, la Cammarota aveva cercato di spiegare ai followers il proprio stato d’animo.

“Non è il momento di parlare né di raccontare, spero capirete” aveva esordito l’ex corteggiatrice, per la quale parlare dell’aborto subito avrebbe significato riportare a galla un dolore atroce. Un’esperienza che Alessia si era guardata bene dal vivere.

“C’è questa ferita che tenta di rimarginarsi, ma leggendo si riapre ogni volta” aveva poi proseguito la moglie di Aldo, in riferimento alle incessanti domande che le venivano poste dai fan. Con un appello più che perentorio, l’ex corteggiatrice aveva manifestato la volontà di mettere una pietra sopra all’argomento.

“Non so se arriverà il momento di parlare, ma per ora non lo è” aveva chiosato Alessia, mettendo il pubblico definitivamente a tacere. Solo l’amore di Aldo e dei suoi due figli aveva consentito alla Cammarota di superare, almeno parzialmente, il dolore più atroce di tutta la sua vita.