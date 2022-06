Stefano e Belen, la rivelazione sconcertante in diretta tv: è venuto tutto a galla

Estate in diretta, la rivelazione sconcertante su Stefano De Martino e Belen Rodriguez: finalmente è venuto tutto a galla

Da svariati mesi a questa parte non si fa che parlare del riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo il fallimento della relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha concepito la seconda figlia Luna Marie, la showgirl argentina si è inspiegabilmente riavvicinata al suo ex marito.

Moltissimi giornali, durante lo scorso inverno, non hanno mancato di documentare con dovizia di particolari la situazione tra Belen e Stefano. Una situazione su cui i diretti interessati, nel corso di svariate interviste, hanno sempre preferito sorvolare.

Solo di recente, l’ex ballerino e la showgirl hanno confermato davanti ai fan di essere tornati insieme. Numerosi scatti e video apparsi sui social, a questo proposito, li immortalano in atteggiamenti a dir poco inequivocabili, che ne testimoniano il ritorno di fiamma.

A “Estate in diretta”, nel corso dell’appuntamento odierno, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno voluto sviscerare nel profondo questo “evergreen” del gossip italiano, che non smette di far notizia anche dopo svariati tira e molla. La rivelazione di Roberto Alessi sulla coppia, a tal proposito, ha lasciato la coppia di conduttori letteralmente senza parole.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la rivelazione sconcertante in diretta tv: è venuto tutto a galla

“Cosa pensate del loro ritorno di fiamma?“: questa la domanda che Roberta Capua, conduttrice di “Estate in diretta”, ha posto quest’oggi ai suoi opinionisti. La padrona di casa del talk, dopo aver mostrato ai telespettatori un filmato riassuntivo in cui si presentava, in sintesi, le varie tappe dell’amore tra Stefano e Belen, ha voluto ascoltare i pareri di diversi ospiti.

Enrica Bonaccorti, chiamata in causa dalla Capua, si è mostrata decisamente a favore di questo ricongiungimento tra l’ex ballerino e la Rodriguez. “Tutto il bene possibile, ho sempre creduto in loro” ha replicato l’opinionista alla conduttrice, mostrandosi a dir poco entusiasta di quello che promette di essere il vero gossip dell’estate.

La tesi della Bonaccorti è stata sposata in pieno dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. “La minestra riscaldata è sempre più buona, ho dedicato loro anche la mia ultima copertina” ha spiegato il giornalista, che si è poi lasciato andare ad una rivelazione sconcertante sulla coppia più chiacchierata del momento.

Il tutto è scaturito dalla domanda che Roberta Capua, ad un certo punto del dibattito, ha posto proprio ad Alessi. “Ma fanno ancora notizia?” ha chiesto con tono sorpreso la padrona di casa, a cui il giornalista ha fornito una risposta decisamente inattesa. “Certo che sì” – si è affrettato a replicare il direttore di Novella 2000, che ha poi aggiunto ironicamente – “di Stefano e Belen non si butta via niente“.

Un’affermazione che, se non altro, ha avuto il merito di suscitare risate incontenibili nei presenti in studio. Anche a distanza di anni, tutto quello che riguarda l’ex ballerino e la showgirl argentina non smette di far notizia, con grande sorpresa da parte della Capua.