Luca Onestini, la malattia contro cui combatte da tutta la vita: “non devo più nascondermi”

Luca Onestini parla a cuore aperto della malattia con cui deve convivere da tutta la vita: le sue dichiarazioni lasciano senza fiato

Il pubblico di Canale Cinque, nel corso di questi anni, ha imparato a conoscere molto bene Luca Onestini. Il modello e dentista bolognese è salito alla ribalta grazie all’edizione 2016/17 di “Uomini e Donne”. In qualità di corteggiatore prima e di tronista poi, Luca si è saputo guadagnare l’affetto di tutti.

La popolarità di Onestini è stata poi consacrata da altre trasmissioni televisive a cui il modello aveva preso parte, tra le quali non si può non annoverare il “Grande Fratello Vip”. Con il suo carattere solare e vivacissimo, l’ex tronista aveva fatto vivere al pubblico dei momenti di pura spensieratezza.

Dietro al sorriso contagioso di Luca, tuttavia, si nascondono dolori e sofferenze che i suoi fan, fino a poco tempo fa, non avrebbero mai sospettato. È stato Onestini stesso a confidarsi attraverso un recente post social, parlando a cuore aperto della malattia con cui deve convivere da tutta la vita.

Luca Onestini, la malattia con cui convive da tutta la vita: “non devo più nascondermi”

La malattia con cui Luca Onestini convive da tutta la vita, fortunatamente, non è una malattia che genera conseguenze gravi sullo stato di salute dell’ex tronista. Si tratta della vitiligine, una patologia per cui alcune zone della pelle perdono il loro colorito fisiologico, a causa di una scarsa produzione di melanina.

L’ex tronista, solamente qualche tempo fa, ne aveva parlato in post Instagram con l’intento di sdoganare alcuni dei tabù circolanti sulla vitiligine. “Non c’è nulla da nascondere” aveva assicurato Onestini, con l’obiettivo di spronare tutti coloro che soffrono di questa patologia a non lasciarsi abbattere.

“Ve l’ho sempre fatta vedere e continuerò a farlo” aveva proseguito l’ex tronista, fiero di mostrarsi ai suoi followers senza alcuna vergogna. La vitiligine, come più volte ribadito dal modello, non andrebbe in alcun modo ad inficiare sulle vite di coloro che ne sono affetti.

Il messaggio di Luca, accolto positivamente dai fan, era stato oggetto di moltissimi complimenti. Con grande naturalezza e spontaneità, Onestini era riuscito a parlare di un argomento che, agli occhi di tanti, era ancora un tabù.