Una bellezza decisamente conturbante quella relativa all’ultima fiammante posa di Maria Pia Calzone sugli scogli. Lo scatto magistrale lascia senza fiato.

“Ferma così…” è questo il consiglio dato dai fan dell’attrice Maria Pia Calzone alla vista dei suoi ultimi scatti in mare. Dopo essere salita più in alto del previsto sarà lei stessa a ribadirlo in didascalia. Poi, grazie alla pubblicazione di un’ultima posa subito definitiva “magistrale” per le sue caratteristiche, fiumi di apprezzamenti non si limiteranno.

Nonostante non si possa dimenticare il contributo della meravigliosa nata in provincia di Benevento all’interno di “Gomorra – La Serie“, e nei panni di Donna Imma, l’attrice ha nel frattempo preso parte al cast di “Napoli Velata” nel 2017, di Ferzan Ozpetek, e della commedia “Benedetta Follia” uscita in sala un anno più tardi e diretta questa volta da Carlo Verdone.

Più recentemente, dopo il docufilm che riprende le dinamiche tratta in Gomorra uscito sul piccolo schermo circa un anno fa, sempre nel 2021 l’attrice ha recitato nel film, tratto dall’opera omonima di Edoardo De Filippo e poi rimesso in tv, dal titolo “Non Ti Pago“.

“Ci lasci senza fiato” Maria Pia Calzone di fuoco sugli scogli: la posa è magistrale – FOTO

Come un ramarro che sa perfettamente che mimetizzarsi sulle rocce, arrampicarsi su alte sporgenze e amando poi stendersi al sole su quest’ultime, la nata sotto il segno della Bilancia, celebre sin dal suo debutto alla fine degli anni ’80 nel cinema di Lello Arena, sceglie tali intenzioni per dare un senso alle elevate temperature di questi giorni e sorprendere al contempo i suoi fan.

“Ferma così…“, ribadirà quindi un ultimo utente vedendola poi nella posa in costume nero intero e comodamente adagiata a occhi bassi tra gli scogli come fossero il suo habitat naturale.

“Sei una Sirena“, continuerà pertanto l’utente, e ancora: “ci lasci senza fiato“. Questo in riferimento al primo scatto dell’attrice. Il post, però, contiene anche altre perle. Condivisa sul suo profilo Instagram nelle ultime ore la sequenza rivela l’interprete decisamente in forma “straordinaria” nel mettersi alla prova e sfoggiare tutto il suo coraggio.

Il contenuto mostra infatti l’attrice sul finale durante il raggiungimento di una vetta e a quanto pare in ottima nonché altrettanto coraggiosa compagnia.

“Ma poi ti sei tuffata?“, chiederà un amico tra i commenti. “Macché“, risponderà lei ammettendo la sua vera natura umana con tanto di risate.