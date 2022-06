Aurora Ramazzotti scoppia di felicità: il traguardo più importante raggiunto insieme al fidanzato Goffredo. Ecco i dettagli!

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dalla sua la stessa caparbietà e determinazione dei genitori. La 26enne Aurora, che al pari della mamma è una vera e propria star all’interno dell’universo di Instagram, non guarda in faccia nessuno quando si tratta di portare a termine un obiettivo.

Bellissima, spigliata e testarda, Aurora ha indubbiamente ereditato queste caratteristiche dalla conduttrice svizzera, per la quale perdersi d’animo e lasciarsi abbattere dalle avversità non è mai stata un’opzione. La primogenita della Hunziker, in questo, ricalca perfettamente le sue orme.

Solo di recente, come annunciato ai followers attraverso l’account di Instagram, Aurora ha portato a termine una sfida a dir poco provante, che ha visto coinvolto persino il fidanzato Goffredo. Quello che la Ramazzotti ha lasciato trapelare sui social ha mozzato il fiato ai suoi milioni di ammiratori. Cosa è accaduto alla figlia di Eros e Michelle nelle ultime ore? Scopriamolo insieme.

Aurora Ramazzotti scoppia di felicità: “ce l‘ho fatta”. Il traguardo più emozionante insieme al fidanzato

Si stava allenando da parecchio tempo per poter partecipare alla Spartan Race, una gara sportiva estrema che si è tenuta proprio nel weekend in provincia di Belluno, sulle cime del Monte Civetta. La Ramazzotti, che l’ha definita “una sfida fisica e mentale“, vi ha dedicato mesi intensi di preparazione e allenamento.

Aurora, che ha partecipato assieme al fidanzato Goffredo Cerza, si è detta estremamente fiera di se stessa e della determinazione dimostrata in questo frangente. Il post recentemente apparso sui social mostra ai followers una carrellata di immagini scattate proprio durante la gara.

La 26enne, pur sopraffatta dalla stanchezza, ha portato a termine il percorso dimostrando grande forza di volontà. “Una soddisfazione incredibile varcare quel traguardo. Ce l’ho fatta!!” ha esclamato la giovane, condividendo la propria felicità con il pubblico dei social.

I fan, rapiti dalla sua caparbietà e dal suo impegno, non hanno mancato di esternarle i loro complimenti. Aurora, ancora una volta, ha dato prova di essere una vera forza della natura.