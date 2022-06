William e il Principe Carlo si sono scontrati: la dura lite ha catalizzato i riflettori. Sembra sia coinvolta anche Kate, cosa sta succedendo.

Se lo scontro tra il Principe Carlo e Harry ha per mesi catalizzato l’attenzione, questa volta la palla è passata a William. Il primogenito del Duca del Galles e di Lady D. ha avuto una pesante lite con il padre in cui è coinvolta anche sua moglie Kate Middleton.

Impeccabile in ogni occasione, il reale non ha mai dato particolari problemi alla Royal Family – a differenza di Harry che anno dopo anno ha dato molto filo da torcere ai parenti – tanto da essere visto un modello.

Al fianco della moglie Kate forma una delle coppia più amate, adorata per i suoi modi di fare sempre gentili e la loro famiglia da mulino bianca composta dai figli George, Louis e Charlotte. L’idillio tra i Duchi di Cambridge e i Royal sembra tuttavia essere stato spezzato da uno scontro epocale avvenuto tra loro e il Principe Carlo.

William e il Principe Carlo: duro scontro, tutta colpa di Kate

Tutti di un pezzo. Così appaiono in ogni occasione Wiliam e Carlo: padre e figlio non solo si assomigliano molto nell’aspetto, ma anche nel carattere dal temperamento forte e affidabile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Francesco Facchinetti, sale la preoccupazione: “Mia figlia…”

Se anno dopo anno sono andati molto d’accordo, i due si sono tuttavia scontrati di recente: nella vicenda inaspettata sembra essere coinvolta anche Kate. In particolare il figlio della Regina Elisabetta sembrerebbe essere in pessimi rapporti con i genitori della Middleton per i quali proverebbe molto astio e ne sarebbe estremamente geloso.

In particolare la bufera sembra essere scoppiata a seguito del trasloco di William e Kate, insieme ai loro figli, nella contea di Buckleburry: in questo modo hanno detto addio a Londra, avvicinandosi ai parenti di Kate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Gratta e Vinci, vince 2 milioni di euro ma l’epilogo sorprende, “Corri a casa prima che…”

Carlo si sarebbe non solo risentito, ma anche molto offeso, accusando il figlio di averlo escluso con questa scelta dalla sua vita e da quella dei nipoti.