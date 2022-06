Francesco Facchinetti, sale la preoccupazione: “Mia figlia…”

Francesco Facchinetti sbotta sui social e si lascia andare ad una rivelazione che non passa inosservata: c’entra la figlia

Si fa chiamare Dj Francesco, è il figlio di Roby Facchinetti, ha fatto cantare tutti con La canzone del Capitano: il suo nome è Francesco Facchinetti ed oggi è molto seguito anche sui social dove condivide con i fan molti momenti delle sue giornate.

Oggi è un producer e manager di vip, ex marito di Alessia Marcuzzi, insieme hanno avuto una bambina ed è proprio sulla piccola che ha soffermato l’attenzione negli ultimi giorni.

Francesco Facchinetti preoccupato per Mia: gli piange il cuore

Seguito da un milione di follower, Francesco Facchinetti è molto legato ai suoi fan con i quali non perde occasione di interagire. E’ solito pubblicare sul suo profilo social esperienze, momenti di quotidianità o episodi insoliti che gli capitano.

In una delle ultime storie ha parlato della figlia Mia per la quale è molto preoccupato. In particolare, non ha potuto trattenere il dispiacere che ha nei suoi confronti quando la vede obbligata ad indossare la mascherina per andare a scuola.

“Mia figlia ha mal di testa da due anni quando torna da scuola”. Ha affermato ed ha poi continuato a riferire il suo dissenso nei confronti di questa situazione, facendo riferimento al fatto che i bambini che devono tenere il dispositivo nelle scuole, ma non ad eventi, concerti, discoteche e locali.

Il producer ritiene che non abbia senso utilizzare la mascherina nelle scuole per poi lasciare senza il resto delle persone.

La storia del manager non è passata inosservata tanto che molti gli hanno risposto dicendo la loro. Nonostante la situazione sia ancora sotto controllo, i casi di positività continuano a salire e non bisogna abbassare la guardia. Il dj ha lanciato un messaggio che sta facendo il giro del web e sta facendo molto discutere e voi cosa ne pensate?