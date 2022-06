Hunziker-Eros, le cose sono cambiate: lo conferma l’ultimo messaggio di Tomaso Trussardi sui social, “Meglio il silenzio” – FOTO

Cosa sta succedendo tra i due ex amanti? Quel che è certo è che Tomaso non ha gradito il loro lento riavvicinamento, vediamo il post Ig che ha pubblicato poche ore fa.

Aurora Ramazzotti domani sera sarà co-presentatrice del concerto “Love-Mi” insieme a Gabriele Vagnato ed Elenoire Casalegno e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dove ha rivelato alcuni dettagli inediti riguardo la sua vita familiare.

Non solo ha spiegato che è onorata di questo grande impegno lavorativo, ma le è anche stato chiesto di sbilanciarsi riguardo il nuovo rapporto ritrovato tra mamma Michelle e papà Eros.

Lei ha rivelato che lo scorso 5 dicembre, in occasione del suo 25esimo compleanno, per la prima volta i genitori si sono trovati insieme e hanno parlato dopo tanti anni di lontananza. L’influencer ha raccontato quindi che oggi fra di loro c’è una bellissima amicizia e proprio per questo hanno deciso di instaurare delle preziose collaborazioni artistiche.

Se tra i due quindi è nata una nuova serenità di coppia, pare però che l’unico a non essere felice di questo rapporto sia Tomaso Trussardi che sui social ha risposto con una story davvero esplicativa.

Michelle-Eros-Tomaso, il triangolo si complica: il messaggio social è più che esplicativo

Come dicevamo, tante collaborazioni tra i due negli ultimi mesi. Eros Ramazzotti è stato ospite nella trasmissione dell’ex moglie “Michelle Impossible” mentre la showgirl (ed Aurora) hanno partecipato all’ultimo video clip di ‘Ama’.

Non l’ha però certo presa bene Tomaso Trussardi, ex di Michelle, che ieri sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una story in cui si legge un verso della canzone ‘Miserere’ di Zucchero in duetto con Luciano Pavarotti:

“A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo“, nove parole che possono però far pensare davvero al peggio.

Sono forse indirizzare all’ex moglie e a Eros? La dichiarazione pubblica di Aurora al Corriere è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso e lo ha spinto a far “sentire” la sua voce sui social? Sono molte le supposizioni ma nessuna certezza in questa personale e privata storia sentimentale.