Irama si prepara a infuocare l’estate: l’artista ha regalato al pubblico un annuncio a sorpresa che ha scatenato l’entusiasmo dei fan

In radio e nelle classifiche di vendita sta spopolando con il singolo “5 Gocce“, realizzato in collaborazione con l’amico e collega Rkomi, ma Irama non ha voluto lasciare a bocca asciutta i suoi fan e ha preparato una sorpresa per quest’estate.

La sorpresa in questione arriverà venerdì 1 luglio in forma di nuovo singolo inedito con il quale l’artista si prepara a infuocare la stagione. Negli ultimi anni Irama ha viziato i suoi fan con hit pensate per essere parte della colonna sonora dell’estate. Da “Nera” ad “Arrogante” fino a “Mediterranea“, non ha mancato di sfornare tormentoni e conquistare le classifiche. Ci riuscirà anche quest’anno?

In arrivo il nuovo singolo estivo di Irama: i fan si preparano a scatenarsi

L’uscita del nuovo brano è stata annunciata a sorpresa sugli account social di Irama che ha presentato “PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM“. Il titolo anticipa una traccia estiva che senza dubbio farà scatenare il pubblico e che entrerà in corsa nella gara dei tormentoni della stagione.

L’artista continua così a vivere un anno ricco di impegni e soddisfazioni, iniziato con il Festival di Sanremo e il successo di “Ovunque Sarai“. Poi la pubblicazione dell’atteso progetto discografico, “Il giorno in cui ho smesso di pensare“, certificato disco di platino.

Il secondo singolo tratto dall’album è stato proprio “5 Gocce“, brano realizzato insieme a Rkomi con il quale Irama ha condiviso anche l’esperienza nel reality di Amazon Prime, “Celebrity Hunted“.

Quattro date sold out nelle principali arene italiane realizzate in primavera hanno anticipato il tour estivo che prenderà il via proprio venerdì 1 luglio, e che lo vedrà impegnato fino a settembre. Pubblicare una nuova traccia in occasione della stagione appena cominciata è sembrata la scelta, in modo da poter portare il nuovo brano sul palco facendo così ballare le migliaia di persone che accorreranno ai concerti.

