“A Fedez piacciono…” Chiara Ferragni, la reazione alla “scelta” del marito

Fedez e l’ammissione. Chiara Ferragni senza filtri lo mostra a tutti. La sua dichiarazione fa il giro del web in un attimo

Il countdown è finalmente finito. Il grande evento, in piazza Duomo a Milano, è questa sera. Fedez e J-Az tornano insieme sul palco per un concerto benefico e totalmente gratuito. Un regalo ai fan e alla sua città, come ha detto il rapper di Rozzano, che già da ieri ha concentrato una marea di giovani accorsi per vedere i due rapper ed amici durante le prove generali.

Ovviamente non poteva mancare la moglie di Fedez, Chiara Ferragni che insieme ai loro piccoli, Leone e Vittoria, hanno assistito sotto al palco con una piccola incursione anche sopra al palco.

Un evento al quale Fedez ha lavorato tanto e nel quale ha investito ancora di più e che lo vede tornare sul palco per un’intera serata dopo l’operazione che ha subito negli scorsi mesi. Chiara non lo ha mai lasciato solo e non lo farà nemmeno stasera.

I due rimasti sempre fianco a fianco, mano nella mano, nelle loro scelte di vita e di lavoro, ogni tanto si scontrano con gli “scheletri” del passato. Ecco cosa ha scoperto l’imprenditrice digitale sul marito.

Fedez e Chiara Ferragni: la reazione è virale

Chiara Ferragni e Fedez oggi sono di certo una delle coppie più influenti e seguite dello showbitz. Giovani, con delle carriere da invidia ma soprattutto uniti in tutto e per tutto, nelle gioie e nel dolore, e genitori splendidi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alessandra Amoroso nella bufera: il VIDEO spuntato su Tik Tok divide il web

Certamente un punto di riferimento per tantissimi giovani e non solo. Quello che vediamo sui social è una piccolissima parte della loro vita ma a volte si scoprono situazioni e reazioni davvero incredibili.

Tra queste c’è quella di Chiara rispetto ad un vecchio video che riguarda il marito che è tornato a girare sul web. Proprio Fedez, infatti, quando era più giovane, prima di innamorarsi della moglie in una vecchia intervista aveva ammesso di amare le donne piccoline, non troppo altre e soprattutto more.

Peccato che poi la scelta di vita che ha fatto è stata tutt’altra, volendo al suo fianco la Ferragni, bionda e anche più alta di lui. Il video montato negli scorsi giorni ha fatto il giro dei social e Chiara non se l’è perso. Mostra in chiusura uno scatto dei Ferragnez in ascensore mentre è l’influencer che scatta una foto ed il rapper la guarda perplessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Emma aspetta un figlio? La FOTO pubblicata pochi secondi fa ha fatto il giro del web: impressionante!

Proprio Chiara ha ricondiviso il reel nelle sue Instagram Stories e ha fatto il suo commento. Basita? Nient’affatto! “Morta” il suo commento al video che l’ha molto ma molto divertita.