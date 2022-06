Alessandra Amoroso nelle ultime ore è finita nelle polemiche per qualcosa che è accaduto durante un evento con una fan: il video spuntato sui social ha diviso il web

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate del panorama musicale. Il suo esordio è avvenuto quando, da giovanissima, decise di provare a partecipare ad Amici di Maria De Filippi e si ritrovò a trionfare contro ogni aspettativa. Da lì è iniziata una carriera piena di soddisfazioni e di successi che l’hanno portata sul tetto del mondo.

Alessandra è sempre stata molto apprezzata per il suo talento ma anche per la sua bontà d’animo: forse proprio per questo è finita al centro delle polemiche, dopo che una sua fan ha pubblicato un video che ha registrato lei stessa per immortalare il momento in cui ha avuto l’occasione di incontrarla, dopo ore che ha trascorso al sole.

Alessandra Amoroso nella bufera: il video che ha diviso i fans

La fan, che aveva trascorso ore al sole per prendere la transenna e avere modo di incontrarla, le ha passato un cuscino in lacrime chiedendole il favore di firmarglielo. Alessandra le ha ridato il cuscino e il pennarello, dicendole che facendo l’autografo a lei poi avrebbe dovuto farlo a tutti.

Il video ha diviso il web: c’è chi l’ha difesa dicendo che non era tenuta a farlo e chi invece l’ha accusata di essere stata poco carina con quella fan che si è beccata un rifiuto del genere dal suo idolo.

La cantante ha poi scritto un post su Twitter, dove ha sottolineato ancora una volta di essersi rifiutata soltanto perché non le sembrava rispettoso nei confronti degli altri.