Il negozio più conveniente allarga la sua rete di vendita e arriva dove non si era mai spinto fino ad ora. Ecco dov’è il nuovo store

Momenti non sempre facili quelli degli ultimi tempi per l’economia nel nostro Paese. Se c’è chi non ce la fa a resistere alla crisi, dall’altro lato della medaglia emerge anche chi decide di espandere la propria rete ed aprire nuovi punti vendita.

A farlo sono soprattutto le grandi catene di distribuzione organizzate, dai supermercati all’abbigliamento che forgiandosi del loro nome e di un brand ormai consolidato riescono ad attirare una grande fetta di pubblico.

È quello che è successo in una regione del Sud Italia che ha accolto per la prima volta lo store di un noto marchio. Vediamo tutto nel dettaglio.

Mondo Convenienza sbarca in Calabria, ecco dove

La Calabria festeggia e accoglie a braccia aperte il primo store in assoluto di Mondo Convenienza che nella sua ottica di crescita lungo lo Stivale, mette le sue radici a Catanzaro inaugurando il primo punto vendita del Gruppo in Calabria.

Lo store si trova nel Parco Commerciale Le Fontane e vanta una superfice di quasi 3 mila mq di spazi espositivi con 145 stand tra l’aria dedicata alle cucine, alle soluzioni compatibili, alle camere e ai divani. Così Mondo Convenienza aggiunge un altro piccolo tassello alla sua rete arrivando a 47 punti vendita e 41 hub logistici in tutta Italia che ogni anno attira 12 milioni di persone.

Tra questi adesso ci saranno anche i calabresi che grazie a questa nuova apertura hanno avuto anche nuove opportunità di lavoro. Sono, infatti, 85 i nuovi dipendenti assunti tra quelli addetti al punto vendita e quelli al magazzino.

In occasione della nuova apertura calabrese, Mondo Convenienza ha lanciato un vero e proprio concorso “Focu meu vincivi 500€”. Una iniziativa che coinvolgerà tutta la città di Catanzaro dando ai cittadini la possibilità di vincere fino al 2 luglio, non solo dei gadget del brand ma dei coupon che danno accesso al concorso a premi per vincere anche dei buoni da 500 euro da spendere presso il nuovo punto vendita del capoluogo calabrese.