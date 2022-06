Supermercato, è questo l’orario migliore e in questo giorno: il motivo

Per gli amanti del supermercato c’è una sorpresa: andate a fare spesa in questo giorno e a quest’ora e pagherete la metà

Non a tutti piace fare la spesa e c’è chi preferisce fare acquisti in punti vendita più piccoli o addirittura online. Gli amanti del supermercato però non sanno che esiste un giorno particolare per usufruire delle offerte su alcuni prodotti.

Non solo, c’è anche un orario stabilito che aiuterà i clienti ad avere più agevolazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo pubblicati da una ricerca su Google Maps.

Supermercato, il giorno migliore per fare la spesa: qual è e perché

E’ Google maps l’artefice di tutto. Attraverso il servizio internet geografico è possibile sapere quali sono gli orari migliori della giornata in cui andare a fare la spesa al supermercato. Il motivo è molto semplice: esso analizza i trends di affollamento nei supermercati, nei locali e nelle strade.

Proprio attraverso un’attenta analisi i clienti potranno avere maggiori informazioni ed evitare lo stress e la perdita di tempo.

Secondo quanto riportano le stime di certe statistiche, il giorno migliore per fare la spesa sarebbe il mercoledì. La ricerca è stata condotta dal New York Daily News circa due anni fa.

Proprio nello stesso giorno, i supermercati offrono ai clienti delle promozioni. La fascia oraria prediletta è quella che va dalle 9 alle 11.

C’è poi da fare un altro appunto: in alcuni punti vendita la cerchia di anziani con un’età maggiore a sessant’anni e in pensione potranno usufruire di uno sconto del 10% un giorno a settimana previsto dall’azienda. Gli esperti sono attenti alle esigenze dei clienti, cercando di mantenere alta la qualità del prodotto ad un prezzo nella norma.

Ed è questo uno dei motivi per cui la maggior parte dei marchi continua ad aprire nuovi negozi e a richiedere un numero di personale sempre più ampio. Il cliente è al primo posto.