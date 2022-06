Possiedi questa rara moneta da 5 centesimi? Mettila all’asta e farà le tue fortune

Cerca bene nel tuo cassetto, se riuscirai a rinvenire questa moneta da 5 centesimi, il tuo patrimonio cambierà per sempre: che cifre!

Hai mai provato a rovistare nei cassetti e scatenare un’attenta ricerca degli oggetti di valore, collocati nei punti più polverosi?

La risposta a questa domanda potrebbe avere effetti davvero positivi ai fini del cambiamento del tuo patrimonio economico. Spesso è proprio nei posti più angusti e bui della casa che si nasconde il tesoro che stiamo cercando.

Collezionisti e numismatici, nelle ultime ore hanno attenzionato i clienti e/o i possessori di alcune monete, che meritano ampiamente di rientrare nella classifica degli esemplari più leggendari.

Codesti gioiellini potrebbero fare al caso vostro, per esempio durante un’asta. Il consiglio dunque è controllare se tra i vostri oggetti di valore si trova quello che oggi rientra nella categoria dei centesimi più prestigiosi e di pregevole fattura, da non lasciarsi scappare

Moneta da 5 centesimi da mettere subito all’asta: una cifra fuori dal normale

Avete mai provato a cercare nei posti più impensabili del vostro appartamento e scovare gli oggetti preziosi e leggendari che fanno al caso vostro?

Nella categoria di questi ultimi rientrano quei centesimi cosiddetti speciali e ultimamente rinvenuti nel corso di un’asta tenutasi sulla piattaforma online di Ebay.

In questi giorni tra le pagine di riferimento online del sito e-commerce più ambito da venditori e clienti interessati all’acquisto è apparsa una Moneta “Americana” da 5 centesimi.

L’esemplare in oggetto è datato al 1964 e raffigura sul retro il volto del Primo Presidente stellato della storia, ovvero George Washington. Si tratta di una moneta da collezione pura che farà gola a tantissimi intenditori e collezionisti.

Ecco perchè il consiglio degli esperti è di sottoporla quanto prima ad un’asta o metterla in vendita, se per caso ve la ritrovaste tra le mani. Ad oggi la moneta da 5 Centesimi Americana figura in prima pagina con un prezzo d’acquisto di ben 9.999 euro!

Sottoporla diversamente ad un’asta, il suo valore potrebbe addirittura lievitare e arrivare a contare fino a cinque cifre.