Federica Pellegrini si prepara al giorno più bello della sua vita trascorrendo gli ultimi momenti da nubile proprio con lui

Manca sempre meno al grande evento che avverrà a fine agosto e farà coronare il sogno di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due atleti stanno insieme da quattro anni, ma la loro storia d’amore è venuta allo scoperto soltanto poco tempo fa, quando la campionessa ha deciso di ritirarsi dalle gare.

“Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo – ha affermato la Pellegrini in una puntata di “Verissimo” – Non vediamo l’ora di sposarci: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”.

Federica Pellegrini, nell’attesa vola a Lisbona – FOTO

Inseparabili ormai, da quando la loro storia è venuta allo scoperto, Matteo Giunta e Federica Pellegrini non perdono occasione di mostrarsi insieme e di condividere con i fan alcuni momenti delle loro giornate.

Non amano il gossip e il pettegolezzo, probabilmente è per questo che per molto tempo hanno deciso di rimanere lontano dai riflettori.

Nell’attesa di vederli marito e moglie, i fan hanno potuto seguirli a Lisbona dove hanno partecipato ad un evento strepitoso. Non sappiamo di cosa si tratta, una festa pubblica o privata, ma una cosa è certa: i due hanno sfoggiato dei look meravigliosi ed hanno lasciato tutti a bocca aperta.

La Pellegrini ha indossato un abito di raso lungo rosa che le ha messo in risalto le sue forme prorompenti e lui un completo attraverso cui si è mostrato ancora più elegante e di classe. “Baciati dal sole di Lisbona” ha scritto l’atleta che ha attirato l’attenzione di milioni di fan in un batter d’occhio.

“Siete una meraviglia e tu in rosa sei pazzesca”, qualcuno ha commentato sotto al post e poi ancora “Fede sei un incanto e insieme siete una favola”. La loro è appena iniziata ed ora si attende il grande evento. Stay tuned.