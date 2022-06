Ignazio Boschetto sta percorrendo una carriera strepitosa e sapete a chi dedica il suo successo? C’è una donna dietro a tutto

Era poco più che adolescente quando per la prima volta salì sul palco dell’Ariston e portò a casa il primo posto. Ignazio Boschetto, uno dei componenti di Il Volo, ha conquistato tutti con la sua voce e la sua bellezza.

Non solo fan che lo supportano e sostengono in ogni situazione, ma anche tante ragazze che impazziscono per lui e non possono fare a meno di seguirlo. Oggi, il suo gruppo continua ad ottenere grandi risultati a livello internazionale. Le loro canzoni sono conosciute in tutto il mondo.

Ignazio Boschetto, c’è una donna nella sua vita: chi è

Non ama stare al centro del gossip, mantenere la privacy è fondamentale specialmente quando si tratta dei suoi cari. Ignazio Boschetto da qualche anno è fidanzato con Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana, una ragazza molto famosa che nel suo paese ha partecipato al programma “Danca dos Famosos”, un programma molto famoso al nostro “Ballando con le stelle”.

I due sono usciti allo scoperto soltanto qualche mese fa dopo aver pubblicato una foto che ha fatto il giro del web. Ignazio e Ana hanno gli stessi anni e tra loro sembra esserci molta complicità.

L’uno accanto all’altra sempre, tra alti e bassi. E’ lei che lo supporta nei momenti più difficili e fa il tifo nei momenti più belli. E’ il suo portafortuna per ogni performance. Attualmente lo sta accompagnano nel tour 2022 iniziato qualche mese fa.

Ignazio e Ana sono ancora molto giovani e con tanti sogni da realizzare, per adesso si dedicano alla carriera ma non possono fare a meno di pensare al loro futuro tutto da scrivere e da vivere insieme. I fan li adorano e non vedono l’ora di conoscere novità sulla coppia che giorno dopo giorno si fa conoscere senza filtri.