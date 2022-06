Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono protagonisti di un retroscena clamoroso. Mai visti così, si lasciano andare e accade l’inaspettato.

Sposati dal 2015 con un matrimonio da favola, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono una delle coppie reali più amate. Tra i loro look (entrambi sono testimonial di Dior) i loro capelli biondi e i loro occhioni azzurri, incarnano alla perfezione l’immagine di principe e principessa.

Il loro portamento impeccabile catalizza l’attenzione in ogni loro apparizione tanto che finiscono sempre al centro del gossip.

Genitori di Francesco e Stefano, questa volta la coppia ha catturato i riflettori nell’ambito della partecipazione a un evento importante – dedicato a una persona per loro speciale – in cui si sono lasciati andare mostrandosi in una veste inaspettata.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: accade l’inaspettato

Beatrice Borromeo con indosso un abito bianco – firmato Dior – scollato con le maniche a palloncino, Pierre Casiraghi in versione casual con indosso una camicia blu scura.

La coppia si è mostrata così nell’ambito di un evento importante, lasciando a casa i figli Stefano e Francesco. Un’uscita fuori porta per brindare a una persona speciale in cui sono stati ripresi molto rilassati.

Si tratta della famosa modella e socialite, Bianca Brandolini D’Adda – appartenente a un’illustre famiglia nobile veneziana – che ha festeggiato 35 anni. I reali monegaschi non si sono persi la festa dell’amica che per l’occasione ha indossato un look sbarazzino composto da top e gonna sui toni del rosa.

Al momento del taglio della torta, i Casiraghi si sono mostrati come mai prima sbottonandosi: sono apparsi molto emozionati ed entusiasti, tanto che Beatrice si è persino lasciata andare a un balletto. A colpire la sua spontaneità, oltre che la sua bellezza messa in risalto dall’abito indossato. Non è la prima volta che la Borromeo lo sceglie visto che lo aveva indossato lo scorso anno. La moglie di Pierre ha così rotto – alla stregua delle colleghe Kate Middleton e Letizia di Spagna – il dettame per cui non bisogna indossare più di una volta il medesimo abito.

In questo modo ha reso più sostenibile il suo guardaroba reale, di sicuro pieno di abiti deliziosi visto il suo gusto in fatto di moda.