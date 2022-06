Nicolas Vaporidis ha vinto l’edizione più lunga dell’isola dei Famosi: terminata questa esperienza, adesso si è rimesso in viaggio per tornare a casa

Nicolas Vaporidis è stato il naufrago per eccellenza di questa Isola dei Famosi. Quando è entrato all’inizio non è stato facile patire la fame e abituarsi a questi nuovi ritmi, ha temuto davvero di non farcela e ha fatto alcuni scivoloni che hanno fatto molto discutere, ma alla fine è riuscito a trovare il suo equilibrio ed è diventato uno dei preferiti.

Nicolas, giorno dopo giorno, è diventato sempre di più il naufrago perfetto. Insomma, è stato piuttosto bravo ad ambientarsi e in poco tempo l’isola è diventata la sua isola e se per molti la sua vittoria sarà sembrata scontata, è stata sicuramente giusta. Si è impegnato tanto, ha davvero patito la fame e alla fine è riuscito ad arrivare alla vittoria.

Nicolas Vaporidis torna a casa: “Dopo 99 giorni…”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Senza tempo” Ornella Muti il momento in intimo che fa sognare – FOTO

Nicolas oggi si è rimesso in viaggio insieme agli altri finalisti e, tra un volo e l’altro, stanno passando tutto il loro tempo a mangiare. Il vincitore ha pubblicato una foto mentre era intento a mangiare una ciambella a cioccolato: “Dopo 99 giorni, finalmente” ha scritto l’attore sui social.

“L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita. Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aurora Ramazzotti scoppia di felicità: “ce l‘ho fatta”. Il traguardo più emozionante insieme al fidanzato

Nicolas ha vinto con uno scarto incredibile: una percentuale così alta non si è mai vista in tantissimi anni: l’attore è riuscito davvero a conquistare i telespettatori.