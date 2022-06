Barbara D’Urso, l’ultimo scatto della conduttrice ha scatenato i commenti peggiori: ricoperta di insulti dagli haters, ecco il motivo!

L’estate di Barbara D’Urso è ufficialmente iniziata due settimane fa, quando anche l’edizione 2022 di “Pomeriggio 5” è giunta al termine. Un’annata senza infamia e senza lode per la conduttrice di Canale Cinque, la quale, ormai da qualche anno, non brilla più come una volta in termini di share.

Ciò nonostante, la partenopea non si starebbe affatto lasciando sopraffare dalle preoccupazioni. Come dimostrano i post costantemente pubblicati tramite Instagram, la D’Urso è in splendida forma e sembra volersi godere ogni singolo istante delle sue meritate vacanze.

Gli haters della presentatrice, a questo proposito, commentano senza sosta le foto che la vedono protagonista, non mancando di scagliare contro Barbara il loro veleno. È proprio quanto è accaduto sotto l’ultimo post condiviso da “Barbarella”, il quale, come di consueto, ha ricevuto moltissimi apprezzamenti, ma anche altrettante critiche. Qual è stato, in questo frangente, il motivo di tanto accanimento?

“Cos’hai alle mani?” Barbara D’Urso, l’ultima FOTO scatena gli haters: l’hanno ricoperta di insulti

I sostenitori della famosissima Barbara D’Urso sono tanti quanti gli haters. Lo stile di conduzione della partenopea, ormai da decenni, spacca letteralmente a metà l’opinione pubblica: c’è chi si lascia incantare dai toni seducenti della presentatrice di “Pomeriggio 5”, e chi, all’opposto, li percepisce come impostati e finti.

Proprio per questo motivo, anche sotto l’ultimo post pubblicato dalla D’Urso i commenti negativi non si sono fatti attendere. Gli utenti, in questo caso, sono tornati ad insistere su una delle questioni più dibattute quando si tratta di “Barbarella”: l’utilizzo di filtri e ritocchi nelle foto.

Un hater, nello specifico, si è soffermato su uno dei dettagli maggiormente in vista nelle tre immagini. “Cos’hai alle mani?” ha chiesto l’utente, insinuando che la D’Urso, questa volta, abbia decisamente esagerato con l’utilizzo di Photoshop.

Moltissimi altri haters, in quanto a veleno, non sono stati da meno. Quel che appare chiaro è che la D’Urso, volente o nolente, rimarrà sempre uno dei personaggi più discussi e criticati dell’intero panorama dei social, e in generale dello spettacolo italiano.