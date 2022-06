Enrico Brignano in lacrime: così l’attore non l’abbiamo mai visto. Le immagini commuovono tutti: ecco cosa è successo

Enrico Brignano è uno degli attori, comici e cabarettisti più mati del nostro panorama attoriale. In tv ma soprattutto in teatro Enrico porta la sua comicità brillante e frizzante. Mai banale e sempre pronto a far ridere sugli aspetti della vita, il comico romano è acclamatissimo dal pubblico.

Sul palco, lo abbiamo visto anche insieme alla donna che ha scelto come compagna di vita, Flora Canto. I due dopo molti anni insieme e due figli, si sposeranno il prossimo 30 luglio. “Sono stato molto discreto. Ho pensato di farle la proposta in intimità: all’Arena di Verona, davanti a 6000 persone – ha raccontato Enrico – Al contrario il matrimonio sarà molto più intimo”.

Grande fibrillazione dunque per quello che si caratterizza come il matrimonio dell’estate anche se c’è ancora molto riserbo su location ed evento. Nel frattempo però sui social colpisce il video dell’amato comico in lacrime. Una vera rarità abituati a vederlo come mattatore della risata ma è successo davvero.

Enrico Brignano in lacrime: il VIDEO dice tutto

Ci sono momenti e situazioni così delicati e difficili per i quali il sorriso e l’allegria, anche per chi ne fa una scelta di vita e lavoro come Enrico Brignano, vengono meno lasciando spazio alla tristezza. È quello che è successo in occasione dell’ultimo saluto a Gigi Proietti, il grande attore scomparso nel novembre del 2020 e che per Brignano è stato un maestro di arte e di vita.

Per l’ultimo saluto a Proietti svoltosi al Global Theatre, Brignano ha ricordato il grande artista con un discorso toccante a metà tra la prosa ed i versi. Parole forti, vere e molto commoventi che non hanno risparmiato le lacrime a nessuno.

“Se fossi bravo come te – ha spiegato l’allievo di Proietti – avrei composto un sonetto una poesia. Per dire quello che sei stato veramente. E quello che sei adesso per tutta questa gente. Ti avrei descritto senza alcun timore”.

Brignano è un fiume in piena. Le parole si mischiano alle lacrime. Ringrazia il suo maestro per avergli trasmesso la leggerezza che serve a trasformare tutto, ricorda il loro primo incontro e alla fine ammette: “è difficile trovare la forza per salutare te che mi hai aperto la porta dei sogni che sei stato il mio mentore per eccellenza”.